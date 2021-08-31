Почему часто падает уровень масла в двигателе после плановой замены

Одна из самых банальных причин: мастер не до конца закрутил пробку сливной горловины. В движении она постепенно начала откручиваться, вот масло и убежало. Еще одна схожая причина — желание сэкономить на мелочах. Дело в том, что под сливную пробку ставят копеечный уплотнитель и меняют его с каждой заменой смазки. Использовать его по второму разу не рекомендуется потому, как при затяжке пробки он деформируется, обеспечивая герметичность системы. Его повторное использование может привести к протечке масла, так что на этом расходнике экономить точно не стоит.
Уходить смазка может и из-под прокладки масляного фильтра, потому как горе-мастера при установке недотянули или перетянули его. Возможен и заводской брак фильтра, при котором его корпус просто трескается по шву.
Сильная утечка может возникнуть и после серьезного ремонта двигателя. Например, из-за пробоя прокладки блока цилиндров, если мастера плохо собрали мотор или неправильного обжали головку блока. В результате — головка через прокладку прижимается к самому блоку неравномерно, что и приводит к пробоям в местах ослабления ее затяжки. Относительным утешением может служить то, что проблему водитель может увидеть и сам по подтекам моторного масла из-под головки блока.
Падение уровня масла могут спровоцировать и старые проблемы с мотором. Например, вышли из строя маслосъемные колпачки. Эти детали сделаны из маслостойкой резины, но со временем, под воздействием высокой температуры и давления, резина теряет эластичность и перестает выполнять функции уплотнителя.
Утечку могут спровоцировать и неполадки в системе питания. Дело в том, что когда засоряются топливные форсунки, они начинают не распылять топливо, а лить в камеру сгорания. Из-за этого горючее сгорает неравномерно, появляется детонация, которая приводит к появлению микротрещин в поршнях и поршневых кольцах. Из-за этого маслосъемные кольца удаляют масляную пленку с рабочих стенок цилиндров неэффективно. Вот и получается, что смазка прорывается в камеру сгорания. Отсюда и повышенный расход.