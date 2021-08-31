Почему часто падает уровень масла в двигателе после плановой замены

Одна из самых банальных причин: мастер не до конца закрутил пробку сливной горловины. В движении она постепенно начала откручиваться, вот масло и убежало. Еще одна схожая причина — желание сэкономить на мелочах. Дело в том, что под сливную пробку ставят копеечный уплотнитель и меняют его с каждой заменой смазки. Использовать его по второму разу не рекомендуется потому, как при затяжке пробки он деформируется, обеспечивая герметичность системы. Его повторное использование может привести к протечке масла, так что на этом расходнике экономить точно не стоит.

Уходить смазка может и из-под прокладки масляного фильтра, потому как горе-мастера при установке недотянули или перетянули его. Возможен и заводской брак фильтра, при котором его корпус просто трескается по шву.

Сильная утечка может возникнуть и после серьезного ремонта двигателя. Например, из-за пробоя прокладки блока цилиндров, если мастера плохо собрали мотор или неправильного обжали головку блока. В результате — головка через прокладку прижимается к самому блоку неравномерно, что и приводит к пробоям в местах ослабления ее затяжки. Относительным утешением может служить то, что проблему водитель может увидеть и сам по подтекам моторного масла из-под головки блока.