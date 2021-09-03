Самый дорогой ремонт кузова: почему гниет рамка лобового стекла

Итак, маленький скол, а порой, и просто целая краска, вдруг начинает вспучиваться, образуя сначала пузырь, а потом и жуткий ржавый остров на кузове. Ничего необычного: перед нами классический «жук» — внутренняя коррозия детали, вызванная повреждением лакокрасочного слоя. В России таким никого не удивить, ведь климат и старания дорожников не проходят даром. На любой детали это лечится: специальным наждачным кругом, именуемым коралл, снимается верхний слой, ржа вычищается, потом травящий грунт, шпаклевка, грунтовка, краска. Обычный ремонт.
Правда, есть один кузовной элемент, который куда сложнее, а следовательно, и дороже — рамка лобового стекла. А ведь она чрезвычайно подвержена таким хворям: камни в нее прилетают регулярно, а там где природа недостаралась, поможет мастер-установщик «триплекса». Да, именно его труды в трех случаях из четырех являются первоисточником всех проблем.
На всех современных автомобилях лобовое стекло вклеивается: сначала это делают роботы на заводе, а потом уже мастера при замене. Казалось бы, что сложного: струной срезается старый клей, стекло вытаскивают, а на его место устанавливают новое. Но именно на этом участке возникает больше всего ошибок, приводящих к последующему разрушению рамки лобового стекла.
Дело в том, что перед установкой нового «визора», нужно нанести новый клей, а старый — аккуратно срезать. Опытный мастер в качественной мастерской сделает этот специальным инструментом, который не повредит тонкий лакокрасочный слой, а вот в СТО «у нас лучшие цены» — отверткой или тем, что попадется под руку. Отвертка «аккуратничать» не станет, производя глубокие царапины одну за другой, а уж воды в месте стыка стекла и кузова хватит всегда. В результате такой ремонт станет причиной нового, куда более дорогого и сложного.
Рамку лобового стекла невероятно сложно найти на разборке — их либо нет совсем, либо они уже сильно повреждены, да и в магазине особо не купить. Редкая деталь. Поэтому ремонт обычно выглядит следующим образом: в кузовном цеху «вживляют» часть, вырезая поврежденный кусок. Естественно, ровно и аккуратно, как с завода, это сможет сделать только ювелир. И цена за такую -точно будет соответствующей.
Каждому из автовладельцев в России доводилось менять лобовое стекло: камни, микротрещины и перепады температур, а у некоторых счастливчиков даже глобальная затертость рано или поздно ведут в специализированную СТО или дилерский центр. Выбирая мастерскую, нужно внимательно прочитать отзывы, посоветоваться с коллегами и только потом ставить подпись, отдавая свою машину на ремонт. Иначе можно спровоцировать очень дорогой ремонт, доказать причастность к которому чужого «стекольщика» практически невозможно.