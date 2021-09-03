Самый дорогой ремонт кузова: почему гниет рамка лобового стекла

Итак, маленький скол, а порой, и просто целая краска, вдруг начинает вспучиваться, образуя сначала пузырь, а потом и жуткий ржавый остров на кузове. Ничего необычного: перед нами классический «жук» — внутренняя коррозия детали, вызванная повреждением лакокрасочного слоя. В России таким никого не удивить, ведь климат и старания дорожников не проходят даром. На любой детали это лечится: специальным наждачным кругом, именуемым коралл, снимается верхний слой, ржа вычищается, потом травящий грунт, шпаклевка, грунтовка, краска. Обычный ремонт.

Правда, есть один кузовной элемент, который куда сложнее, а следовательно, и дороже — рамка лобового стекла. А ведь она чрезвычайно подвержена таким хворям: камни в нее прилетают регулярно, а там где природа недостаралась, поможет мастер-установщик «триплекса». Да, именно его труды в трех случаях из четырех являются первоисточником всех проблем.

На всех современных автомобилях лобовое стекло вклеивается: сначала это делают роботы на заводе, а потом уже мастера при замене. Казалось бы, что сложного: струной срезается старый клей, стекло вытаскивают, а на его место устанавливают новое. Но именно на этом участке возникает больше всего ошибок, приводящих к последующему разрушению рамки лобового стекла.