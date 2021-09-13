Почему движение на высоких оборотах убивает трансмиссию

Двигаясь на высокой скорости и на повышенных оборотах, можно действительно очистить мотор от сажи и других отложений, которые скапливаются внутри агрегата за годы эксплуатации. Под высокой нагрузкой очищаются от грязи топливные форсунки, уменьшается количество сажи и лаковых отложений на стенках цилиндров. В общем, польза от такой «прожарки» действительно огромна. Но при этом многие водители забывают, что автомобиль состоит не только из двигателя. И не всем агрегатам и системам движение на высокой скорости приносит однозначную пользу.

Скажем, такая распространенная нынче коробка передач, как вариатор очень не любит длительных прогонов на высоких скоростях. Дело в том, что нагрузка на CVT кратно увеличивается, растет и температура рабочей жидкости. В результате получается объемный перегрев трансмиссии, что приводит к дорогому ремонту. При этом до сих пор существует мнение, что вариатор легче всего «убить» на бездорожье, а не на ровной асфальтированной дороге. Так вот: на бездорожье нагрузка на вариатор непостоянна. Это дает возможность трансмиссии не выходить на пиковый ресурс. А вот движение на высокой скорости долгое время, как раз и приводит к необратимым последствиям.