Почему движение на высоких оборотах убивает трансмиссию

Двигаясь на высокой скорости и на повышенных оборотах, можно действительно очистить мотор от сажи и других отложений, которые скапливаются внутри агрегата за годы эксплуатации. Под высокой нагрузкой очищаются от грязи топливные форсунки, уменьшается количество сажи и лаковых отложений на стенках цилиндров. В общем, польза от такой «прожарки» действительно огромна. Но при этом многие водители забывают, что автомобиль состоит не только из двигателя. И не всем агрегатам и системам движение на высокой скорости приносит однозначную пользу.
Скажем, такая распространенная нынче коробка передач, как вариатор очень не любит длительных прогонов на высоких скоростях. Дело в том, что нагрузка на CVT кратно увеличивается, растет и температура рабочей жидкости. В результате получается объемный перегрев трансмиссии, что приводит к дорогому ремонту. При этом до сих пор существует мнение, что вариатор легче всего «убить» на бездорожье, а не на ровной асфальтированной дороге. Так вот: на бездорожье нагрузка на вариатор непостоянна. Это дает возможность трансмиссии не выходить на пиковый ресурс. А вот движение на высокой скорости долгое время, как раз и приводит к необратимым последствиям.
«Робот» или классический «автомат» более стойко переносят подобные нагрузки, но и у них могут возникнуть проблемы. Если часто гонять на повышенных оборотах, масло может и перегреться, а присадки в его составе выработаться. Значит, оно быстрее потеряет свои свойства, и трансмиссия выйдет из строя. Симптомы этого известны — дергания при переключении передач.
Наконец, высокая скорость может приговорить и раздаточную коробку. Особенно это касается подержанных внедорожников и кроссоверов. Впрочем, и на новых SUV «раздатку» можно легко сломать. Например, на классической «Ниве», ради экономии места, инженеры поставили обычную коробку передач от «Жигулей». В результате «раздатка» оказалась подвешена на двух подушках к кузову. Получается, что под нагрузкой этот узел раскачивают сразу три вала — два карданных и промежуточный, идущий от коробки передач. Из-за такой тряски и постоянных вибраций кронштейны могут попросту сломаться, а заодно вырвав и кусок днища.