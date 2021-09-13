Стоит ли бороться с запотеванием стекол в машине народными лайфхаками

Осень капризна на погоду. Днем может пригреть, вечером подморозить, и все это помимо того, что неожиданно налетают тучи, начнется дождь. От перепадов температур и ее разницы в атмосфере и замкнутом пространстве салона автомобиля, стекла последнего покрываются испариной. И здесь уже ребром встает вопрос безопасности. А если прибавить к этому быстрое наступление сумерек, бесконечную вереницу встречных машин, свет фар которых, преломляясь на непрозрачных стеклах, слепит, то риск попасть в аварию возрастает в разы.
Да, безусловно, в современных авто эту проблему можно решить, включив кондиционер, который подсушит и охладит воздух, прежде чем тот попадет в салон. Однако это не всегда срабатывает, особенно когда радиаторы климатической установки забиты, есть проблемы в системе в целом, или же в автомобиле попросту не установлен «кондей». И здесь на помощь приходят старые дедовские способы, которые десятилетиями шлифовались советскими шоферами.
Обилие газет в СССР породило множество лайфхаков. И конечно же, среди них нашлось место автомобильным. Да-да, газетами не только растапливали печи, прокладывали посуду, чтобы не разбилась и использовали как обертку. Их клали в качестве «промокашки» на коврики зимой. Гигроскопичность печатной продукции быстро нашла применение и в борьбе с запотеванием стекол. А потому ее и стали раскладывать по салону и на переднюю панель. Газеты выполняли роль осушителя воздуха, тем самым борясь с запотеванием стекол.
Впрочем, лучшим средством от запотевания остается химия. Ее можно приобрести в любом магазине автозапчастей. Специальные составы продаются в виде аэрозолей или же ими пропитаны салфетки, которыми достаточно протереть внутреннюю часть остекления салона, и забыть о запотевании.
Но есть и другой, менее накладный способ. Так, например, некоторые шоферы рекомендуют натирать стекла изнутри долькой лимона, а затем заполировывать микрофиброй. Тот же эффект наблюдается и от использования крема для бритья или самодельного «антифога» из одной доли глицерина и девяти долей спирта. Рис, соль, кошачий наполнитель — это так же хорошие поглотители влаги.
Впрочем, какой бы способ борьбы с запотеванием окон вы не выбрали, параллельно с ним нужно избавиться от излишков влаги в нижней части салона. Ведь, как правило, вода собирается на ковриках и под ними. И здесь вновь на помощь приходят газеты или детские памперсы.
В общем, методов устранения запотевания великое множество. Однако к победе, если ваш автомобиль все же оснащен климатической системой, приведет лишь кардинальное решение — выяснить и устранить причину запотевания.
В частности, проверить работоспособность климат-контроля и кондиционера. Но прежде, чем принимать меры, убедитесь — правильно ли настроена система. Лучше всего она работает в автоматическом режиме. И, главное, не забудьте удостовериться, что клавиша «AC» активирована. В противном случае окна будут запотевать.
Если же все настройки правильные, а стекла все-равно в мутной пелене, необходимо проверить, а заодно и почистить салонный фильтр. Если проблема не решилась и после этого, нужно смотреть — не засорилась ли трубка слива конденсата и то, в каком состоянии находится испаритель. Утечка хладагента или его недостаточное количество в системе так же может вызвать запотевание стекол.
В общем, для борьбы с влагой на стеклах методов придумано полно. Но действенный, как всегда, один — держать автомобиль в исправном состоянии, вовремя его обслуживать и использовать качественные расходники. И тогда вам не придется натирать его лимоном и картошкой, размазывать по салону жидкое мыло и пену для бритья, раскладывать не свежую прессу…