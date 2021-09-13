Стоит ли бороться с запотеванием стекол в машине народными лайфхаками

Осень капризна на погоду. Днем может пригреть, вечером подморозить, и все это помимо того, что неожиданно налетают тучи, начнется дождь. От перепадов температур и ее разницы в атмосфере и замкнутом пространстве салона автомобиля, стекла последнего покрываются испариной. И здесь уже ребром встает вопрос безопасности. А если прибавить к этому быстрое наступление сумерек, бесконечную вереницу встречных машин, свет фар которых, преломляясь на непрозрачных стеклах, слепит, то риск попасть в аварию возрастает в разы.

Да, безусловно, в современных авто эту проблему можно решить, включив кондиционер, который подсушит и охладит воздух, прежде чем тот попадет в салон. Однако это не всегда срабатывает, особенно когда радиаторы климатической установки забиты, есть проблемы в системе в целом, или же в автомобиле попросту не установлен «кондей». И здесь на помощь приходят старые дедовские способы, которые десятилетиями шлифовались советскими шоферами.

Обилие газет в СССР породило множество лайфхаков. И конечно же, среди них нашлось место автомобильным. Да-да, газетами не только растапливали печи, прокладывали посуду, чтобы не разбилась и использовали как обертку. Их клали в качестве «промокашки» на коврики зимой. Гигроскопичность печатной продукции быстро нашла применение и в борьбе с запотеванием стекол. А потому ее и стали раскладывать по салону и на переднюю панель. Газеты выполняли роль осушителя воздуха, тем самым борясь с запотеванием стекол.