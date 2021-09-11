Почему в экстренном случае можно заменить вытекшую «тормозуху» подсолнечным маслом

Российский автопарк с годами моложе не становится, и водители все чаще сталкиваются с глобальными проблемами подержанных автомобилей, вроде требующих замены элементов тормозной системы. Дополнительная сложность заключается в том, что предвосхитить протечку фактически невозможно — лопнувший шланг или тормозной цилиндр видно лишь по факту. И по обыкновению это случается в дали от СТО и магазинов.
Полевая стежка и дачная грунтовка по традиции выявляют слабые места любого автомобиля: пара ям и грейдер работают не хуже диагностического разъема. Хорошо хоть скорости там обычно небольшие, да и машин вокруг мало — иначе внезапно «остывшая» педаль тормоза натворит дел. Остановившись с помощью передачи, ручника и ненормативной лексики, осматриваем повреждения. Да, вот он, характерный подтек на колесе. Заветную банку с тормозной жидкостью давно забыли в гараже, а до автомагазина три локтя по карте? Значит, ищем замену из того, что есть под рукой.
Оговоримся сразу, что заливать воду не стоит: температура в суппортах доходит до отметки в 400 градусов даже при очень спокойном вождении, вода закипит, а пар просто не даст прожать педаль тормоза. Так что водичкой из лужи, увы, не обойтись, надо искать другой заменитель. Да такой, что есть в любом продуктовом. И тут стоит вспомнить историю.
Много лет назад, когда солнце было ярче, а трава — зеленее, в тормозной контур автомобилей заливали тормозную жидкость БСК: смесь касторового масла и бутанола в равных пропорциях. Времена DOT4 еще не наступили, и советские автомобилисты спокойно ездили на касторке, регулярно ее меняя из-за чрезвычайной гигроскопичности. Воды она набирала, как губка. Да и тормозные системы в то время были совсем иными, можно было лить БСК.
Сегодня все современные машины требуют уже совсем другую жижу, более технологичную, но смысл в корне от этого не изменился: доехать до сервиса можно и на пищевом масле. Например, на рафинированном подсолнечном, которое стоит на полке в любом сельском магазине.
Безусловно, уже на сервисе, его нужно немедленно слить, а саму систему тщательно промыть — подсолнечное масло не выдерживает температур, горит и образует пленку — но добраться до подъемника с рабочими тормозами оно позволит. А ведь именно это нам и требуется. Важно только не войти во вкус и не откладывать посещение мастера на «потом», автомобиль такого подхода не простит.