Почему в экстренном случае можно заменить вытекшую «тормозуху» подсолнечным маслом

Российский автопарк с годами моложе не становится, и водители все чаще сталкиваются с глобальными проблемами подержанных автомобилей, вроде требующих замены элементов тормозной системы. Дополнительная сложность заключается в том, что предвосхитить протечку фактически невозможно — лопнувший шланг или тормозной цилиндр видно лишь по факту. И по обыкновению это случается в дали от СТО и магазинов.

Полевая стежка и дачная грунтовка по традиции выявляют слабые места любого автомобиля: пара ям и грейдер работают не хуже диагностического разъема. Хорошо хоть скорости там обычно небольшие, да и машин вокруг мало — иначе внезапно «остывшая» педаль тормоза натворит дел. Остановившись с помощью передачи, ручника и ненормативной лексики, осматриваем повреждения. Да, вот он, характерный подтек на колесе. Заветную банку с тормозной жидкостью давно забыли в гараже, а до автомагазина три локтя по карте? Значит, ищем замену из того, что есть под рукой.

Оговоримся сразу, что заливать воду не стоит: температура в суппортах доходит до отметки в 400 градусов даже при очень спокойном вождении, вода закипит, а пар просто не даст прожать педаль тормоза. Так что водичкой из лужи, увы, не обойтись, надо искать другой заменитель. Да такой, что есть в любом продуктовом. И тут стоит вспомнить историю.