Почему при исправных тормозах машина может не остановиться задним ходом

Обычно подобное поведение пугает владельца, ведь при движении вперед такой проблемы нет. Ну а если при маневрах сдавать назад, то при плохом замедлении можно и в аварию попасть. Такая проблема может появиться после замены дисков и тормозных колодок, либо после штатной смены тормозной жидкости. Если в систему попал воздух, он и способен вызвать подобное поведение автомобиля. Поэтому хорошо бы прокачать всю систему, чтобы воздух оттуда вышел. После этого проблема должна исчезнуть.

Могут быть и более серьезные неприятности. Скажем, начало осыпаться напыление с пакета дисков задней передачи. Трудности при движении назад могут дать понять, что скоро трансмиссию надо будет ремонтировать или вовсе полностью заменить «автомат». Ведь если шелуха с дисков забьет маслоприемник или фильтр, начнется масляное голодание коробки передач, а это приведет к замене агрегата.