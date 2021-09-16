Почему при исправных тормозах машина может не остановиться задним ходом

Обычно подобное поведение пугает владельца, ведь при движении вперед такой проблемы нет. Ну а если при маневрах сдавать назад, то при плохом замедлении можно и в аварию попасть. Такая проблема может появиться после замены дисков и тормозных колодок, либо после штатной смены тормозной жидкости. Если в систему попал воздух, он и способен вызвать подобное поведение автомобиля. Поэтому хорошо бы прокачать всю систему, чтобы воздух оттуда вышел. После этого проблема должна исчезнуть.
Могут быть и более серьезные неприятности. Скажем, начало осыпаться напыление с пакета дисков задней передачи. Трудности при движении назад могут дать понять, что скоро трансмиссию надо будет ремонтировать или вовсе полностью заменить «автомат». Ведь если шелуха с дисков забьет маслоприемник или фильтр, начнется масляное голодание коробки передач, а это приведет к замене агрегата.
Однако, прежде чем менять коробку, нужно осмотреть состояние опор двигателя и коробки передач. При их критическом износе силовой агрегат кренится гораздо сильнее обычного при включении заднего хода. Это и вызывает ощутимые толчки, а еще отходит так называемый штуцер тандемного насоса. Он и вызывает проблемы с торможением. Такая неисправность, к примеру, часто происходит на подержанных Volkswagen Passat.
Не будем забывать и о том, что переключение передач в гидромеханической «коробке» происходит с помощью блокировки разных элементов планетарных рядов. За это отвечают пакеты фрикционов или ленточные тормоза. Из-за большого количества неисправностей они могут срабатывать с проскальзыванием. А бывает и так, что фрикционные диски настолько изношены, что из-за громадных зазоров, они не могут сжаться. Поэтому, при первых признаках проблем с задним ходом, рекомендуем не затягивать с визитом в сервис.