Чем опасна преждевременная сезонная смена шин

Если у вас зимние шипованные шины, то не стоит торопиться с шиномонтажем. Дело в том, что шипы не любят долгого движения по асфальту, а также резких стартов и торможений.

Да, в дорогих шинах есть технологии, продлевающие ресурс шипов. Например, в основании «гвоздя» делают так называемую воздушную подушку. При контакте с асфальтом она амортизирует шип и его не вырывает с «мясом». Тем не менее, даже самые совершенные технологии не способны на 100% уберечь от потери шипов. А лишившись их, шинам нечем будет цепляться за лед, когда зима окончательно вступит в свои права.

Еще один момент. Шипованная «резина» на сухом асфальте тормозит хуже нешипованной. Что уж говорить о летних шинах. Доказательство — испытания на полигоне НАМИ, которые проводили эксперты института, чтобы понять, какова разница в тормозном пути у летних и зимних покрышек при разной температуре. Выводы оказались крайне интересными.