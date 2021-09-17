Чем опасна преждевременная сезонная смена шин

Если у вас зимние шипованные шины, то не стоит торопиться с шиномонтажем. Дело в том, что шипы не любят долгого движения по асфальту, а также резких стартов и торможений.
Да, в дорогих шинах есть технологии, продлевающие ресурс шипов. Например, в основании «гвоздя» делают так называемую воздушную подушку. При контакте с асфальтом она амортизирует шип и его не вырывает с «мясом». Тем не менее, даже самые совершенные технологии не способны на 100% уберечь от потери шипов. А лишившись их, шинам нечем будет цепляться за лед, когда зима окончательно вступит в свои права.
Еще один момент. Шипованная «резина» на сухом асфальте тормозит хуже нешипованной. Что уж говорить о летних шинах. Доказательство — испытания на полигоне НАМИ, которые проводили эксперты института, чтобы понять, какова разница в тормозном пути у летних и зимних покрышек при разной температуре. Выводы оказались крайне интересными.
Летние шины работают много лучше зимних при осенних температурах воздуха в диапазоне 3—10 градусов тепла. Зимние колеса в тех же условиях серьезно проигрывают. Разница в тормозном пути при торможении со 100 км/ч составляет почти два корпуса автомобиля! А для «шиповок» этот показатель оказался еще больше.
Зимняя резина оказалась более эффективна при температуре −5 градусов, когда летний компаунд дубеет и уже не способен эффективно работать. К тому же летний рисунок протектора практически сразу сдается в снежно-водяной каше и на льду. В результате движение на летних шинах в мороз становится особо опасным.
Ориентируясь на результаты исследования, мы рекомендуем отправляться на шиномонтах, когда температура воздуха будет стремиться к нулю. Что до рекомендаций производителей, которые советуют переобуваться, когда температура не превышает плюс семь градусов, то это не что иное, как перестраховка. Ведь в мире есть множество климатических зон со своими особенностями и все эти особенности учесть невозможно.