5 критически важных расходников, при замене которых следует ставить только оригинал

Ремни — еще одна статья расходов. Мы также советуем ставить только оригинал, иначе можно нажить себе серьезные проблемы. Например, если приводной ремень срежет при небольшом ДТП или он соскочит с роликов, то перестанет работать не только генератор и кондиционер. Обломки могут задеть за ремень ГРМ и повредить его. А в случае обрыва этого ремешка не избежать капитального ремонта мотора. Ведь сейчас большинство двигателей делают «втыковыми», то есть клапаны встречаются с поршнями, и в двигателе наступает «Сталинград».

Водяной насос или помпа, еще одни расходник, который критически важен для работы мотора. Ведь если помпу заклинит, это приведет к обрыву ремня ГРМ и ко всем тем последствиям, которые описаны выше.

Наконец, тщательно подбирайте масляный фильтр. Дело в том, что если приобрести дешевый аналог или подделку, то расходник может просто выдавить или он треснет по шву. Тогда не избежать утечки масла. Все это приведет к моментальному масляному голоданию мотора и его поломке. К сожалению, подобные вещи водители замечают, когда уже становится слишком поздно. Особенно, если подобное произошло в движении.