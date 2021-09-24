Что будет, если воздушный фильтр не менять, а чистить

От качества воздуха, который попадает в двигатель зависит многое. Например, чтобы горючая смесь правильно сгорала, она должна содержать в пятнадцать, а то и в двадцать раз больше воздуха, чем топлива. Так, например, на 100 километров пути рядовой автомобиль может потребить до пятнадцати кубометров воздуха. А теперь представим, что будет, если этот воздух прямотоком, минуя фильтрующий элемент, будет попадать в камеры сгорания: пыль, грязь, мелкие частички резины — вся эта мелочь может стать серьезной проблемой для двигателя и кошелька автовладельца. Потому-то на страже здоровья силового агрегата любого автомобиля и установлен воздушный фильтр. Ко всему прочему, он частично выполняет роль глушителя, который снижает децибелы, возникающие во впускном коллекторе.
Воздушные фильтры бывают разными — бескаркасные, цилиндрические или панельные. А их наполнение или по-другому фильтрующий элемент может состоять из нескольких слоев пропитанной специальным маслом марли или синтетических волокон. Однако самый распространенный материал — картон.
Интервал замены воздушного фильтра зависит от условий эксплуатации или пробега. Как правило, фильтр меняют раз в год. Однако если ваши пути-дорожки частенько пролегают по пыльным грунтовкам, то делать это нужно чаще. Летом же, помимо пыли, фильтру приходится бороться с пыльцой и пухом. А то, что он грязный и забит, будет видно невооруженным глазом. В общем, самое время сменить фильтр — это осень.
Впрочем, сначала давайте разберемся, что будет, если воздушный фильтр не менять. Во-первых, воздух, поступающий в камеры сгорания, будет чище — забитый фильтр еще лучше защищает двигатель. Однако силовой агрегат начнет задыхаться. Его мощность снизится, а потребление топлива, наоборот, увеличится. А значит, нужно что-то делать с фильтром. Но менять или можно помыть?
Можно, конечно, помыть. Некоторые автолюбители даже используют для этого керосин, бензин, а то и вовсе мыльную воду. Однако в подобной заботе об автомобиле они совершают большую ошибку. Все дело в том, что, намокая, фильтрующий элемент набухает, а его поры раскрываются. А поскольку эффекта памяти у картона нет, то он высохнет так, как ему удобно. И мелкие поры превратятся в открытые ворота для пыли и грязи. Так что если и устраивать банный день воздушному фильтру, то только сухой, используя для чистки компрессор и сжатый воздух.
Впрочем, и очистка сжатым воздухом — полумера. Глубокой очистки не получится, и большая часть пор фильтрующего элемента по-прежнему будет забита. Такого фильтра хватит ненадолго, и ему снова понадобится продувка.
Мы же рекомендуем без сожаления расставаться со старым фильтром, меняя его на новый. Цена запчасти — копеечная. И уж точно несравнимая с тратами, которые понесет нерадивый автовладелец, решивший всякий раз стирать воздушный фильтр, превращая его в бесполезный кусок бумаги.