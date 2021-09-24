Что будет, если воздушный фильтр не менять, а чистить

Впрочем, сначала давайте разберемся, что будет, если воздушный фильтр не менять. Во-первых, воздух, поступающий в камеры сгорания, будет чище — забитый фильтр еще лучше защищает двигатель. Однако силовой агрегат начнет задыхаться. Его мощность снизится, а потребление топлива, наоборот, увеличится. А значит, нужно что-то делать с фильтром. Но менять или можно помыть?

Можно, конечно, помыть. Некоторые автолюбители даже используют для этого керосин, бензин, а то и вовсе мыльную воду. Однако в подобной заботе об автомобиле они совершают большую ошибку. Все дело в том, что, намокая, фильтрующий элемент набухает, а его поры раскрываются. А поскольку эффекта памяти у картона нет, то он высохнет так, как ему удобно. И мелкие поры превратятся в открытые ворота для пыли и грязи. Так что если и устраивать банный день воздушному фильтру, то только сухой, используя для чистки компрессор и сжатый воздух.

Впрочем, и очистка сжатым воздухом — полумера. Глубокой очистки не получится, и большая часть пор фильтрующего элемента по-прежнему будет забита. Такого фильтра хватит ненадолго, и ему снова понадобится продувка.

Мы же рекомендуем без сожаления расставаться со старым фильтром, меняя его на новый. Цена запчасти — копеечная. И уж точно несравнимая с тратами, которые понесет нерадивый автовладелец, решивший всякий раз стирать воздушный фильтр, превращая его в бесполезный кусок бумаги.