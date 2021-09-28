Как не убить мотор машины, убирая подтеки масла на двигателе

Однажды заливая «незамерзайку» или проверяя уровень ГСМ, водитель обнаружит на моторе не только пыль и следы поездки на природу, но и вполне себе масляные пятна. То ли пролили при замене, то ли крышка заливной горловины уже поизносилась, то ли просто «сопливит». Выглядит это неприятно — техника любит порядок — да и на работу ДВС влияет.

Дело в том, что мотор периодически мыть все же надо, чтобы избежать перегрева: инженеры рассчитывали работу системы охлаждения «на чистую» и обилие грязи под капотом не предполагали. Только проводить мойку движка надо с умом.

Первое, о чем стоит помнить — это неприемлемость использования «контрастного душа». Силовой агрегат моют только на холодную и только вручную. Никаких моек высокого давления! Развести пену в тазу или нанести специальное средство — дело каждого, но шланг в этом вопросе должен остаться смотанным.

Далее, когда пыль и земля будут убраны, нужно локализовать подтеки масла и прочих жидкостей — это, наверное, лучшая визуальная диагностика движка и навесного оборудования. Система охлаждения и смазки, как ни странно, должна быть герметичной, поэтому каждая капля — повод обратиться на СТО.