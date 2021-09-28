Как не убить мотор машины, убирая подтеки масла на двигателе

Однажды заливая «незамерзайку» или проверяя уровень ГСМ, водитель обнаружит на моторе не только пыль и следы поездки на природу, но и вполне себе масляные пятна. То ли пролили при замене, то ли крышка заливной горловины уже поизносилась, то ли просто «сопливит». Выглядит это неприятно — техника любит порядок — да и на работу ДВС влияет.
Дело в том, что мотор периодически мыть все же надо, чтобы избежать перегрева: инженеры рассчитывали работу системы охлаждения «на чистую» и обилие грязи под капотом не предполагали. Только проводить мойку движка надо с умом.
Первое, о чем стоит помнить — это неприемлемость использования «контрастного душа». Силовой агрегат моют только на холодную и только вручную. Никаких моек высокого давления! Развести пену в тазу или нанести специальное средство — дело каждого, но шланг в этом вопросе должен остаться смотанным.
Далее, когда пыль и земля будут убраны, нужно локализовать подтеки масла и прочих жидкостей — это, наверное, лучшая визуальная диагностика движка и навесного оборудования. Система охлаждения и смазки, как ни странно, должна быть герметичной, поэтому каждая капля — повод обратиться на СТО.
Если криминала не обнаружено, приступаем к точечной уборке. Пятна смазки, подтеки и прочие «радости» нельзя убирать растворителями и другими «гремучими коктейлями»: они могут повредить не только резиновые шланги, которые и так, скорее всего, дышат на ладан, но и проводку.
Лучший вариант — очиститель карбюратора, изначально созданный для бережной прочистки топливной системы. Он не содержит ни одного «разрушительного» компонента, но точно справится с подтеками масла и любых других автомобильных «жиж».
Способ нанесения и последующей уборки прост: разбрызгиваем, даем 2—3 минуты «на подумать» и после убираем, перемещаясь от одного пятна к другому. Заливать весь мотор сразу смысла нет, поскольку средство испарится быстрее, чем мойщик доберется до пятна. Поэтому идем шаг за шагом, не торопясь и не применяя грубой мужской силы — все подтеки должны уйти легко.
Визуальная чистота ДВС — залог и одно из обязательных условий его долгой службы. Ведь самая распространенная причина выхода мотора из строя — перегрев, вызванный либо выходом из строя системы охлаждения, либо тем, что она просто не справляется со своими обязанностями. Помните, город с его пробками, светофорами и дорожными заторами — тяжелые условия эксплуатации, поэтому городские машины нуждаются в особенном внимании и регулярном уходе.