5 проблем, которые возникнут из-за экономии на балансировке колес

Если сэкономить на балансировке, то после шиномонтажа у колес может появиться дисбаланс. Первая и самая элементарная причина его появления в том, что балансировочные грузы отлетели за время эксплуатации прошлой зимой. А перед наступлением нынешнего сезона водитель просто не заметил их отсутствия, да и шиномонтажники не посмотрели. Придется ехать на сервис повторно, дабы сделать балансировку, а это дополнительная трата времени и денег.

Если долго игнорировать дисбаланс колес, могут возникнуть и серьезные неисправности. Например, при постоянных микровибрациях быстро изнашиваются сайлентблоки и другие резинометаллические элементы шасси. Особенно, если водитель любит нажать на газ. Эти «резинки» хотя и стоят копейки, зато менять их очень непросто, а потому — дорого. К тому же, в зависимости от конструкции подвески, «сайлентов» может быть довольно много. Так что замучаетесь менять.