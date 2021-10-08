5 проблем, которые возникнут из-за экономии на балансировке колес

Если сэкономить на балансировке, то после шиномонтажа у колес может появиться дисбаланс. Первая и самая элементарная причина его появления в том, что балансировочные грузы отлетели за время эксплуатации прошлой зимой. А перед наступлением нынешнего сезона водитель просто не заметил их отсутствия, да и шиномонтажники не посмотрели. Придется ехать на сервис повторно, дабы сделать балансировку, а это дополнительная трата времени и денег.
Если долго игнорировать дисбаланс колес, могут возникнуть и серьезные неисправности. Например, при постоянных микровибрациях быстро изнашиваются сайлентблоки и другие резинометаллические элементы шасси. Особенно, если водитель любит нажать на газ. Эти «резинки» хотя и стоят копейки, зато менять их очень непросто, а потому — дорого. К тому же, в зависимости от конструкции подвески, «сайлентов» может быть довольно много. Так что замучаетесь менять.
От вибраций страдают и различные электронные системы, которых в современном авто предостаточно. Скажем, будет некорректно работать ESP и входящая в ее состав ABS. На приборной панели может периодически появляться сообщение, что ABS неисправна. Придется ехать в сервис на диагностику.
Хуже всего переживают вибрации подшипники. Ступичный может просто развалиться в дороге, что приведет к сильным вибрациям на руле. Так что придется вызывать эвакуатор, иначе возникнет риск поломки ШРУСа. Кстати, крепления ШРУСов тоже очень сильно страдают от микротряски.
Наконец, идет нагрузка и на элементы тормозной системы. Возможно, что из креплений выскочат пружины в барабанных тормозах. Не на месте могут оказаться и тросы стояночного тормоза. В этом случае они начнут задевать за боковину колеса, и в итоге резиновая оболочка троса протрется, да и боковине шины достанется. Из-за этого трос нужно будет менять, а шину дефектовать, а то и заменить.