Как избежать ошибок при покупке аккумулятора для «азиатских» авто

Очевидный факт — чем мощнее и круче автомобиль, тем более энергоемкий ему требуется аккумулятор. Данный момент обязательно надо принимать во внимание при его замене. Но это еще не все. Помните — требования к АКБ для конкретной модели машины устанавливает не аккумуляторный завод, а непосредственно автопроизводитель. Именно поэтому основным определяющим моментом при подборе батареи является марка и модель машины. Фактически речь идет о стране, в которой был разработан автомобиль. Это важный аспект во многом определяет технический стандарт, которому должен соответствовать тот или иной стартерный АКБ.
Под японским стандартом
Сегодня речь пойдет об одном из распространенных стандартов — японском JIS. Согласно ему производятся батареи ко многим «азиатским» авто, в основном японских, корейских, малазийских и китайских марок. Это относится и к некоторым АКБ «азиатских» машин, собираемых в России. Этот стандарт определяет ряд конструктивных особенностей аккумуляторов — конфигурации их корпусов, технологических выступов, расположения, формы и размеров клемм.
Эти моменты можно наглядно проследить на примере популярных АКБ бренда Topla. В его ассортименте есть широкая линейка «азиатских» стартерных батарей ToplaTop JIS, изготовленных, как видно из самого обозначения серии, согласно стандарту JIS. Как уже отмечалось, одна из его особенностей касается расположения клемм на корпусе. Это можно заметить сразу — у АКБ линейки Topla Top JIS контактные выводы выступают над крышкой, как рожки.
Размеры бывают разные
Причем у JIS-батарей применяют два варианта размеров клемм. Первый — «стандартный», когда «плюсовая» клемма в основании имеет диаметр 19,5 мм, а «минусовая» — 17,9 мм.
Второй вариант — «тонкий»: тут диаметры клемм составляют 14,7 мм и 13,0 мм соответственно. Они часто встречаются у «японцев» и некоторых «корейцев». Для таких авто Topla выпускает несколько АКБ, в том числе Topla Top JIS емкостью 55 Ач и пусковым током 490 А. Это, кстати, одна из самых мощных стартерных АКБ в своем типоразмере.
Важная особенность батареи Topla Top JIS 55 Ач — наличие у обоих «тонких» клемм дополнительных кольцевых переходников (фото вверху). Они позволяют при необходимости подключать АКБ к наконечникам «стандартного» размера. Такое конструктивное исполнение существенно расширяет возможности применения данного аккумулятора. Он, в частности, подходит для многих «азиатских» авто малого класса, собираемых на территории СНГ.
Важна полярность клемм
При выборе любых типов батарей надо учитывать полярность клемм (прямая или обратная). От данного показателя зависит правильная ориентация минусовой и плюсовой клемм относительно соединительных кабелей бортсети, что очень важно, ведь провода, идущие к батарее, имеют ограниченную длину. Поэтому, если наконечники проводов не дотянутся до нужных клемм АКБ, подключить его к бортовой сети вы никак не сможете. Когда же отмеченные нюансы будут решены, остается определиться с электрическими параметрами АКБ.
Речь идет о таких показателях, как емкость (С20) и пусковой ток. Последний также часто называют током холодной прокрутки (ССА). Данные об этих параметрах можно найти в инструкции по эксплуатации автомобиля, либо на этикетке старого штатного аккумулятора. Отметим, что указанные значения емкости и тока рекомендованы как оптимальные для конкретной модификации автомобиля.
Запас емкости не помешает!
Однако, считают специалисты, учитывая наши морозные зимы, есть смысл поискать АКБ того же типоразмера и полярности, но с большей емкостью и пусковым током. Тем более, что практически в каждом типоразмере линейки Topla Top JIS есть АКБ с повышенной емкостью и током (фото выше). Это заметно улучшит запуск холодного двигателя даже в самый сильный мороз.