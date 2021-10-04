Как избежать ошибок при покупке аккумулятора для «азиатских» авто

Очевидный факт — чем мощнее и круче автомобиль, тем более энергоемкий ему требуется аккумулятор. Данный момент обязательно надо принимать во внимание при его замене. Но это еще не все. Помните — требования к АКБ для конкретной модели машины устанавливает не аккумуляторный завод, а непосредственно автопроизводитель. Именно поэтому основным определяющим моментом при подборе батареи является марка и модель машины. Фактически речь идет о стране, в которой был разработан автомобиль. Это важный аспект во многом определяет технический стандарт, которому должен соответствовать тот или иной стартерный АКБ.

Под японским стандартом

Сегодня речь пойдет об одном из распространенных стандартов — японском JIS. Согласно ему производятся батареи ко многим «азиатским» авто, в основном японских, корейских, малазийских и китайских марок. Это относится и к некоторым АКБ «азиатских» машин, собираемых в России. Этот стандарт определяет ряд конструктивных особенностей аккумуляторов — конфигурации их корпусов, технологических выступов, расположения, формы и размеров клемм.