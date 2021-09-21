Надо ли обслуживать в автомобиле необслуживаемый аккумулятор

Фото avtovzglyad.ru
Значительная часть современных автомобильных аккумуляторов, предлагаемых сегодня на рынке, относятся к категории необслуживаемых батарей. Закономерно напрашивается вопрос: действительно ли эти АКБ не требуют никакого ухода? Ответ на него нашел портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Согласитесь, что само по себе словосочетание «обслуживание необслуживаемой батареи» звучит несколько противоречиво. Поэтому, для более предметного изучения этого проблемы, есть смысл обратиться к «расшифровке» вышеуказанной фразы.

Начнем с того, что согласно технической терминологии, некоторые типы АКБ, имеющие вполне определенные конструктивные особенности, получили обозначение SMF, то есть Sealed Maintenance Free. Что в переводе звучит буквально как «запечатанные необслуживаемые батареи».

Воду доливать не нужно

О чем же конкретно идет речь в данном случае? А речь идет о полностью герметичных стартерных батареях, в которых применено такое ноу-хау, как крышка с лабиринтной системой внутренней рециркуляции электролита и отвода газов.

Благодаря ей, аккумулятор в течение всего срока службы практически не теряет воду. Иначе говоря, ее вообще никогда не нужно доливать. А вот у обычных АКБ подобную процедуру, а также проверку уровня и плотности электролита, приходится выполнять регулярно. В этом, собственно, и состоит главное отличие SMF-аккумулятора от обычного аналога.

Необслуживаемые батареи имеют в своем обозначении символы SMF.
Фото avtovzglyad.ru

Но значит ли это, что за SMF-батареей вообще не нужно ухаживать? Отвечаем: если она была смонтирована под капотом по правилам, а бортовая сеть автомобиля исправна и не перегружена, то о таком АКБ можно практически не вспоминать. Однако многое зависит от того, в каких условиях эксплуатируется машина.

Если приходится много ездить по грязи или в слякотную погоду, не будет лишним периодически (например, во время заправки бачка стеклоомывателя) проверять внешнее состояние батареи. Важно помнить: чистота аккумулятора — залог его долголетия, естественно, при условии своевременной подзарядки АКБ и отсутствии неисправностей в бортсети.

Грязь усиливает разряд батареи

Почему даже для необслуживаемого АКБ так важна чистота? Как отмечают специалисты аккумуляторных сервис-центров, под капотом всегда, пусть и в малом количестве, присутствуют испарения технических жидкостей — моторного масла, смазок, топлива.

Кроме того, в моторный отсек проникает влага и солевые растворы, которыми обильно поливают наши дороги зимой. Эта взвесь постепенно оседает на крышке АКБ, образуя маслянистую пленку, которая создает токопроводящую дорожку между «плюсом» и «минусом» батареи.

Грязь создает токопроводящий слой между «плюсом» и «минусом» АКБ.
Фото avtovzglyad.ru

Утечки тока, возникающие на таком «мостике», существенно превышают нормативный ток саморазряда АКБ. Нетрудно догадаться, к чему это приводит. В лучшем случае будет идти ускоренный разряд батареи, особенно во время длительной стоянки. К слову, если вы оставляете машину на долгое время в гараже или паркинге (скажем, перед отъездом в отпуск), то у батареи рекомендуется обязательно снять минусовую клемму, а также насухо протереть крышку АКБ.

С утечками тока справится автохимия

Нередко случается, что на стыках силовых проводов АКБ х появляется коррозионный налет. Подобные дефекты также следует устранять немедленно, поскольку они ведут к резкому росту токов утечки и ускоренному разряду батареи.

И здесь уже не обойтись без специальной химии. Хорошее подспорье в таком случае — мульти-спреи, например, аэрозоль RF-40 бренда Ruseff. Более продвинутым вариантом станет применение специальных аэрозолей для защиты электрики авто. Скажем, у того же Ruseff (фото ниже) для этого имеется оригинальный очиститель электроконтактов.

Фото avtovzglyad.ru

Данный спрей восстанавливает проводимость разъемов, полностью устраняя их искрение. Благодаря очистке заметно уменьшается и нагрев деталей под токовой нагрузкой. По оценкам экспертов, средство превосходит по эффективности не только отечественные, но и импортные аналоги.

Отдельная группа препаратов Ruseff — лак и смазки для клемм АКБ. Обработка лаковым спреем или аэрозольной смазкой препятствует утечкам тока, существенно замедляет саморазряд батарей и предохраняет их клеммы от коррозии и сульфатации. Одного баллончика каждого средства водителю хватит как минимум на пару сезонов. Что касается смазки для клемм, выпускаемой в виде пасты, то такая упаковка рассчитана на разовое применение.

К слову, в «электронном» ассортименте автохимии Ruseff есть и универсальная смазка для электроконтактов. Она, например, будет незаменима для превентивной защиты проводов, в том числе высоковольтных. Их обработка этим препаратом гарантированно исключает пробой «на массу» в условиях повышенной влажности. И, как следствие, полностью исключает потенциальную угрозу ускоренного разряда АКБ.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, автохимия, лайфхак, аккумулятор
21 сентября 2021
2858