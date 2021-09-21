Надо ли обслуживать в автомобиле необслуживаемый аккумулятор

Согласитесь, что само по себе словосочетание «обслуживание необслуживаемой батареи» звучит несколько противоречиво. Поэтому, для более предметного изучения этого проблемы, есть смысл обратиться к «расшифровке» вышеуказанной фразы.
Начнем с того, что согласно технической терминологии, некоторые типы АКБ, имеющие вполне определенные конструктивные особенности, получили обозначение SMF, то есть Sealed Maintenance Free. Что в переводе звучит буквально как «запечатанные необслуживаемые батареи».
Воду доливать не нужно
О чем же конкретно идет речь в данном случае? А речь идет о полностью герметичных стартерных батареях, в которых применено такое ноу-хау, как крышка с лабиринтной системой внутренней рециркуляции электролита и отвода газов.
Благодаря ей, аккумулятор в течение всего срока службы практически не теряет воду. Иначе говоря, ее вообще никогда не нужно доливать. А вот у обычных АКБ подобную процедуру, а также проверку уровня и плотности электролита, приходится выполнять регулярно. В этом, собственно, и состоит главное отличие SMF-аккумулятора от обычного аналога.
Но значит ли это, что за SMF-батареей вообще не нужно ухаживать? Отвечаем: если она была смонтирована под капотом по правилам, а бортовая сеть автомобиля исправна и не перегружена, то о таком АКБ можно практически не вспоминать. Однако многое зависит от того, в каких условиях эксплуатируется машина.
Если приходится много ездить по грязи или в слякотную погоду, не будет лишним периодически (например, во время заправки бачка стеклоомывателя) проверять внешнее состояние батареи. Важно помнить: чистота аккумулятора — залог его долголетия, естественно, при условии своевременной подзарядки АКБ и отсутствии неисправностей в бортсети.
Грязь усиливает разряд батареи
Почему даже для необслуживаемого АКБ так важна чистота? Как отмечают специалисты аккумуляторных сервис-центров, под капотом всегда, пусть и в малом количестве, присутствуют испарения технических жидкостей — моторного масла, смазок, топлива.
Кроме того, в моторный отсек проникает влага и солевые растворы, которыми обильно поливают наши дороги зимой. Эта взвесь постепенно оседает на крышке АКБ, образуя маслянистую пленку, которая создает токопроводящую дорожку между «плюсом» и «минусом» батареи.
Утечки тока, возникающие на таком «мостике», существенно превышают нормативный ток саморазряда АКБ. Нетрудно догадаться, к чему это приводит. В лучшем случае будет идти ускоренный разряд батареи, особенно во время длительной стоянки. К слову, если вы оставляете машину на долгое время в гараже или паркинге (скажем, перед отъездом в отпуск), то у батареи рекомендуется обязательно снять минусовую клемму, а также насухо протереть крышку АКБ.
С утечками тока справится автохимия
Нередко случается, что на стыках силовых проводов АКБ х появляется коррозионный налет. Подобные дефекты также следует устранять немедленно, поскольку они ведут к резкому росту токов утечки и ускоренному разряду батареи.
И здесь уже не обойтись без специальной химии. Хорошее подспорье в таком случае — мульти-спреи, например, аэрозоль RF-40 бренда Ruseff. Более продвинутым вариантом станет применение специальных аэрозолей для защиты электрики авто. Скажем, у того же Ruseff (фото ниже) для этого имеется оригинальный очиститель электроконтактов.
Данный спрей восстанавливает проводимость разъемов, полностью устраняя их искрение. Благодаря очистке заметно уменьшается и нагрев деталей под токовой нагрузкой. По оценкам экспертов, средство превосходит по эффективности не только отечественные, но и импортные аналоги.
Отдельная группа препаратов Ruseff — лак и смазки для клемм АКБ. Обработка лаковым спреем или аэрозольной смазкой препятствует утечкам тока, существенно замедляет саморазряд батарей и предохраняет их клеммы от коррозии и сульфатации. Одного баллончика каждого средства водителю хватит как минимум на пару сезонов. Что касается смазки для клемм, выпускаемой в виде пасты, то такая упаковка рассчитана на разовое применение.
К слову, в «электронном» ассортименте автохимии Ruseff есть и универсальная смазка для электроконтактов. Она, например, будет незаменима для превентивной защиты проводов, в том числе высоковольтных. Их обработка этим препаратом гарантированно исключает пробой «на массу» в условиях повышенной влажности. И, как следствие, полностью исключает потенциальную угрозу ускоренного разряда АКБ.