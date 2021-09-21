Надо ли обслуживать в автомобиле необслуживаемый аккумулятор

Согласитесь, что само по себе словосочетание «обслуживание необслуживаемой батареи» звучит несколько противоречиво. Поэтому, для более предметного изучения этого проблемы, есть смысл обратиться к «расшифровке» вышеуказанной фразы.

Начнем с того, что согласно технической терминологии, некоторые типы АКБ, имеющие вполне определенные конструктивные особенности, получили обозначение SMF, то есть Sealed Maintenance Free. Что в переводе звучит буквально как «запечатанные необслуживаемые батареи».

Воду доливать не нужно

О чем же конкретно идет речь в данном случае? А речь идет о полностью герметичных стартерных батареях, в которых применено такое ноу-хау, как крышка с лабиринтной системой внутренней рециркуляции электролита и отвода газов.

Благодаря ей, аккумулятор в течение всего срока службы практически не теряет воду. Иначе говоря, ее вообще никогда не нужно доливать. А вот у обычных АКБ подобную процедуру, а также проверку уровня и плотности электролита, приходится выполнять регулярно. В этом, собственно, и состоит главное отличие SMF-аккумулятора от обычного аналога.