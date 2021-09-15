Чего не знают водители, покупая импортный аккумулятор

По оценкам экспертов, число иностранных аккумуляторных брендов, представленных на нашем рынке, давно перевалило за сотню. А количество предлагаемых модификаций батарей и того больше — тысячи и тысячи. Понятно, что в таком их изобилии легко ошибиться с выбором АКБ.

Если, конечно, автовладелец не особо заморачивается данной проблемой и не анализирует информацию, коей в Интернете немерено. Тем не менее, некоторые критерии при выборе аккумулятора все же можно обозначить. Например, оценить объемы продаж батарей того или иного бренда. Очевидно — чем больше их продается, тем выше статус производителя.

Посмотрим статистику

Если ориентироваться на этот критерий, то здесь хорошим подспорьем могут стать результаты исследований, проведенных аналитическим агентством «Автостат».

Эта организация ежегодно готовит отчеты по различным направлениям автоиндустрии, включая и такое востребованное, как производство и продажа автомобильных стартерных аккумуляторов. В их числе есть и усредненные данные по поставкам импортных АКБ в Россию.