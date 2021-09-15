Чего не знают водители, покупая импортный аккумулятор

По оценкам экспертов, число иностранных аккумуляторных брендов, представленных на нашем рынке, давно перевалило за сотню. А количество предлагаемых модификаций батарей и того больше — тысячи и тысячи. Понятно, что в таком их изобилии легко ошибиться с выбором АКБ.
Если, конечно, автовладелец не особо заморачивается данной проблемой и не анализирует информацию, коей в Интернете немерено. Тем не менее, некоторые критерии при выборе аккумулятора все же можно обозначить. Например, оценить объемы продаж батарей того или иного бренда. Очевидно — чем больше их продается, тем выше статус производителя.
Посмотрим статистику
Если ориентироваться на этот критерий, то здесь хорошим подспорьем могут стать результаты исследований, проведенных аналитическим агентством «Автостат».
Эта организация ежегодно готовит отчеты по различным направлениям автоиндустрии, включая и такое востребованное, как производство и продажа автомобильных стартерных аккумуляторов. В их числе есть и усредненные данные по поставкам импортных АКБ в Россию.
Как показывают итоги исследований, общий объем рынка стартерных батарей на начало года составлял примерно 11 млн. единиц. И примерно треть этого количества источников питания поставляется к нам из-за рубежа. Такая доля импорта, по оценкам «Автостата», с большой долей вероятности будет сохраняться и в дальнейшем.
Несмотря на пандемию и глобальный экономический спад, количество поставляемых к нам ряда зарубежных АКБ явно выросло за последние годы. Наглядный пример — продукция известной словенской компании TAB, которая уже пятый год является одним из лидеров продаж среди «иностранцев».
Topla морозов не боится!
Стабильный рост поставок словенских АКБ обусловлен спросом на высокотехнологичные батареи, среди которых особое место занимают аккумуляторы популярного бренда Topla. За прошедший сезон их было продано несколько сот тысяч штук.
Эти АКБ хорошо известны в нашей стране, а высокий спрос на них в значительной мере обусловлен их эксплуатационной надежностью, привлекательной ценой и высокими пусковыми токами.
Сегодня аккумуляторы Topla продаются во многих регионах России, в том числе на «северах». По данным экспертов, за последние три года поставки батарей Topla в регионы Урала, Западной и Восточной Сибири выросли более чем в пять раз!
Практика показала, что эти АКБ беспроблемно переносят суровые сибирские холода. Кстати, во многом благодаря своей морозостойкости стартерные батареи Topla входят в перечень наиболее популярных аккумуляторных брендов.
Сделано для Volkswagen
Не меньшей популярностью у нас пользуется еще один бренд компании — одноименный ТАВ. Среди автомобильных батарей этой марки представлены аккумуляторы практически для всех категорий транспорта, начиная от малолитражек и заканчивая крупнотоннажными грузовиками.
При этом предприятие активно развивает производство EFB- и AGM-аккумуляторов ТАВ для «старт-стопных» машин, доля которых на российском рынке растет из года в год. В сфере производства таких батарей завод является одним из лучших в мире.
Неудивительно, что в настоящее время ТАВ является одним из официальных поставщиков «старт-стопных» АКБ для первичной комплектации автомобилей Volkswagen, собираемых на европейских заводах этого автоконцерна.
Кстати, сегодня приобрести «старт-стопные» аккумуляторы ТАВ можно и на нашем рынке. Список официальных импортеров этих батарей можно найти на официальном сайте ТАВ.
И еще: многих автовладельцев, покупающих АКБ для своей машины, интересует их эксплуатационная эффективность. Так вот, аккумуляторы ТАВ и Topla уже несколько десятилетий доказывают свою эффективность, которая подтверждается их длительным ресурсом, надежной работой и стабильностью рабочих параметров.
Сказанное не раз подтверждалось и высокими результатами, которые эти батареи демонстрировали в различных сравнительных тестах.