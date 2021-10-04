Смертельный симптом: чем опасен выдавленный щуп и подтек масла из-под него

Современная тенденция, которая гласит, что автомобиль — средство передвижения, нуждающееся в топливе и замене каждые три года, получила от ворот поворот: купить сегодня новый автомобиль практически невозможно. Даже переплатив и заручившись «блатом». Будем откровенны, навязанная маркетологами схема никогда особо не работала, а тут и совсем отмерла.

Однако многие успели поверить в сказки и внезапно оказались в весьма неудобном положении: сколько кредитных договоров не подписывай, а заменить порядком изношенный, неухоженный и скрипящий целым оркестром трехлетний «рыдван» не получится.

Надо разбираться, читать и прикладывать руки. Либо — платить. С этим у нас исторически не то, чтобы очень. Начать стоит с простого: подтек жидкости под машиной означает разом две новости — жижа есть и жижа течет.

«Хороший скрип себя проявит», а стучит — значит неисправно. Различные мигания — от фар до подсветки — говорят о неполадках в электроцепи, а выдавленный масляный щуп — вы же его никогда оттуда не доставали, намекает на то, что мотор вот-вот «приедет».