Смертельный симптом: чем опасен выдавленный щуп и подтек масла из-под него

Современная тенденция, которая гласит, что автомобиль — средство передвижения, нуждающееся в топливе и замене каждые три года, получила от ворот поворот: купить сегодня новый автомобиль практически невозможно. Даже переплатив и заручившись «блатом». Будем откровенны, навязанная маркетологами схема никогда особо не работала, а тут и совсем отмерла.
Однако многие успели поверить в сказки и внезапно оказались в весьма неудобном положении: сколько кредитных договоров не подписывай, а заменить порядком изношенный, неухоженный и скрипящий целым оркестром трехлетний «рыдван» не получится.
Надо разбираться, читать и прикладывать руки. Либо — платить. С этим у нас исторически не то, чтобы очень. Начать стоит с простого: подтек жидкости под машиной означает разом две новости — жижа есть и жижа течет.
«Хороший скрип себя проявит», а стучит — значит неисправно. Различные мигания — от фар до подсветки — говорят о неполадках в электроцепи, а выдавленный масляный щуп — вы же его никогда оттуда не доставали, намекает на то, что мотор вот-вот «приедет».
В картере, где обычно «хранится» моторное масло, образовалось избыточное количество выхлопных газов. Они там и раньше бывали, но система вентиляции доселе справлялась. А теперь вот не смогла, даванув по тому каналу, где наименьшее сопротивление. По трассе щупа. Что это означает?
Газы изначально образуются в цилиндрах от сжигания топливно-воздушной смеси, но вместо выхлопной трубы попадают вниз, в картер. На новом моторе им мешает поступать туда поршни, которые облачены в специальные кольца. Для плотности прилегания, так сказать. Колечки износились, картерные газы устремились «не по адресу».
Мотор еще послужит, прям завтра из строя не выйдет, но уже сейчас нуждается в ремонте поршневой группы, а его владельцу пора откладывать «не черный день» — такой ремонт обойдется дорого, ведь «столб» придется разобрать, кольца вместе со всеми прокладками и жидкостями заменить.
Автомобиль редко ломается в одночасье. Как правило, перед тем, как «скиснуть», он подает своему владельцу великое множество сигналов. Современные транспортные средства, оснащенные огромным количеством датчиков, оглашают проблему на приборной панели, а с помощью специального ПО ее можно расшифровать.
Машины постарше так не умеют, но и они могут тонко намекнуть владельцу, что пора бы съездить в сервис. Различные стуки и скрипы, подтеки и капли, окислы и вибрации — это симптомы неисправности, которые надо уметь локализовывать, расшифровывать и после устранять. Опытный водитель умеет это делать и оттого никогда не останется у «разбитого корыта».