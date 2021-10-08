Как накачать колесо от двигателя автомобиля

Мало кто помнит, но у некоторых советских авто было много интересных гаджетов, позволяющих в условиях тотальной нехватки сервисов отремонтировать и отрегулировать автомобиль буквально на коленке. Среди огромного числа приспособлений у, например, газовских моделей числилось «Приспособление для накачивания шин».
Состоял «девайс» из шланга, длины которого хватало, чтобы дотянуться от моторного отсека до все колес и насадок, с нарезанной как у свечей зажигания резьбой — с одной стороны, и под ниппель — с другой. «Приспособа» была довольно простой в применении. На место выкрученной свечи вкручивался данный шланг и запускался двигатель. Отключенный поршень, собственно, и выполнял роль насоса: идет вниз — тянет воздух, поднимается вверх — толкает его в колесо.
В современных авто именно это приспособление, скорее всего, использовать нельзя. Узкие и глубокие свечные колодцы не позволят вкрутить огромную по размерам советскую насадку. К тому же придется провести целый ряд процедур, чтобы чего не испортить. Но на нехитрых движках этот метод вполне действенен.
В качестве свечной насадки можно использовать переходник с клапаном внутри, например, от компрессометра, к которому должен быть подключен шланг. Дуть будет слабенько, но гарантированно. Впрочем, для того, чтобы воспользоваться этим способом, нужно иметь в багажнике и старый компрессометр, и шлаг с насадкой для подкачки колес. И вряд ли найдется тот водитель, кто возит их с собой.
По нынешним временам намного проще поднять руку и попросить помощи у других автомобилистов. Из десятка проезжающих мимо машин, у половины уж точно найдется автомобильный компрессор для подкачки шин. И не нужно будет ничего «колхозить».
Но еще лучше перед дальней дорогой позаботится обо всем заранее. Проверить и накачать запаску (а лучше обзавестись еще одной, потому как не редки случаи двойного прокола), возить с собой ремкомплект или герметизирующую проколы жидкость. И, конечно же, иметь в арсенале домкрат, набор инструмента для монтажа колес и насос. И тогда можно смело отправляться в любое путешествие.