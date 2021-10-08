Как накачать колесо от двигателя автомобиля

Мало кто помнит, но у некоторых советских авто было много интересных гаджетов, позволяющих в условиях тотальной нехватки сервисов отремонтировать и отрегулировать автомобиль буквально на коленке. Среди огромного числа приспособлений у, например, газовских моделей числилось «Приспособление для накачивания шин».

Состоял «девайс» из шланга, длины которого хватало, чтобы дотянуться от моторного отсека до все колес и насадок, с нарезанной как у свечей зажигания резьбой — с одной стороны, и под ниппель — с другой. «Приспособа» была довольно простой в применении. На место выкрученной свечи вкручивался данный шланг и запускался двигатель. Отключенный поршень, собственно, и выполнял роль насоса: идет вниз — тянет воздух, поднимается вверх — толкает его в колесо.

В современных авто именно это приспособление, скорее всего, использовать нельзя. Узкие и глубокие свечные колодцы не позволят вкрутить огромную по размерам советскую насадку. К тому же придется провести целый ряд процедур, чтобы чего не испортить. Но на нехитрых движках этот метод вполне действенен.