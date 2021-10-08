О чем расскажет масло в воздушном фильтре двигателя машины

Порой, заглянув в воздушный фильтр авто с большим пробегом, можно наблюдать следующую картину: фильтр не только в пыли и грязи (что нормально для него), а с явным присутствием маслянистых подтеков. И это явно не специализированная пропитка, а настоящее моторное масло, которое по каким-то причинам стало вырываться наружу столь странным способом.
Некоторые автомобилисты, приобретая такую машину, закрывают на проблему глаза, обосновывая свой выбор тем, что в целом-то с автомобилем порядок: кузов не гнилой, салон ухоженный. Так может в самом деле ничего страшного? Чтобы ответить на поставленный вопрос, для начала давайте разберемся как масло из двигателя попадает в воздушный фильтр — ведь это же не естественный выход для моторной смазки.
Жесткая или длительная эксплуатация, огромные пробеги, редкое обслуживание и использование некачественных топлива и лубрикантов приводят к значительному износу камер сгорания. Двигатель изрядно загрязняется, изнашиваются компрессионные и маслосъемные кольца, и владелец получает целый ряд проблем, в том числе и масло в фильтре.
Одной из причин последней неприятности может быть засорение клапана принудительной вентиляции картерных газов. Его забивает и мусором, и в последствии — маслом. Если махнуть на проблему рукой, и не поменять клапан, то масло будет и дальше рваться наружу — в систему подачи воздуха в двигатель, и гарантированно осядет на воздушном фильтре. Менять, естественно, нужно и клапан, и фильтр.
Изношенные масляные кольца так же могут стать источником проблемы. Их работа заключается в том, чтобы контролировать толщину масляной пленки. Но когда они изрядно походили, зазоры становятся больше, а значит и масла пропускают больше необходимого. На неприятности с кольцами может указывать и присутствие голубого дыма в выхлопе.
Стоимость ремонта зависит от состояния рабочих поверхностей двигателя, поршней, колец и т. д. А потому, для более точной диагностики, лучше обратиться к профессиональному мотористу. Ценник на ремонт, естественно, высокий.
Грязные, забитые масляные каналы так же провоцируют исход масла в фильтр. Причем процесс развивается стремительно, а масляные разводы на фильтрующем элементе растут, как на дрожжах. Это должно настораживать, потому как означает, что за автомобилем следили далеко не должным образом. В нем не меняли ни масло, ни масляный фильтр, да, скорее всего, ничего не меняли.
Под избыточным давлением, масло так же выдавливает через клапан принудительной вентиляции картерных газов, и оно снова оказывается на фильтре. Эту проблему можно решить промывкой двигателя и заменой масла и масляного фильтра.
Как видно, масло на воздушном фильтре — это не всегда тяжелый дорогостоящий ремонт. Однако при обнаружении его, все же стоит задуматься: связываться или нет с продавцом такого автомобиля. Ведь в таком же состоянии могут находится и другие его узлы и агрегаты. А потому, прежде чем расставаться со своими деньгами, не стесняясь загоняйте машину на диагностику. Отказ хозяина от данной процедуры — еще один тревожный звоночек.