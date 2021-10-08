О чем расскажет масло в воздушном фильтре двигателя машины

Порой, заглянув в воздушный фильтр авто с большим пробегом, можно наблюдать следующую картину: фильтр не только в пыли и грязи (что нормально для него), а с явным присутствием маслянистых подтеков. И это явно не специализированная пропитка, а настоящее моторное масло, которое по каким-то причинам стало вырываться наружу столь странным способом.

Некоторые автомобилисты, приобретая такую машину, закрывают на проблему глаза, обосновывая свой выбор тем, что в целом-то с автомобилем порядок: кузов не гнилой, салон ухоженный. Так может в самом деле ничего страшного? Чтобы ответить на поставленный вопрос, для начала давайте разберемся как масло из двигателя попадает в воздушный фильтр — ведь это же не естественный выход для моторной смазки.

Жесткая или длительная эксплуатация, огромные пробеги, редкое обслуживание и использование некачественных топлива и лубрикантов приводят к значительному износу камер сгорания. Двигатель изрядно загрязняется, изнашиваются компрессионные и маслосъемные кольца, и владелец получает целый ряд проблем, в том числе и масло в фильтре.