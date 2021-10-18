Как не попасть впросак, выбирая аккумулятор для Opel, Chevrolet или Ford

Невзирая на бурное развитие информационных технологий,ихвозможности далеко не безграничны. Достаточно вспомнить, что парк легковых машин регулярно пополняется новыми моделями, а вот сведения о комплектующих к ним, включая аккумуляторы, нередко запаздывают. И быстро найти данные о новых батареях удается не всегда. Так что тема, связанная с необходимостью поиска АКБ, до сих пор остается актуальной.
Поговорим о стандартах
А потому важно помнить о значимых моментах, связанных с подбором стартерного аккумулятора. Помните — его параметры должны соответствовать техническим требованиям конкретной машины. Эти показатели определяются промышленными стандартами тех стран, где был разработан автомобиль.
Так, ранее мы уже рассказывали о батареях стандарта JIS, выпускаемых для большинства машин японских, корейских и китайских марок. Сегодня же речь пойдет об АКБ европейского стандарта EN.
Как можно догадаться, требования евростандарта определяют технические параметры стартерных батарей, выпускаемых, соответственно, для автомобилей большинства европейских брендов.
Нормативы стандарта касаются целого ряда показателей, в том числе относящихся к конфигурации корпуса аккумулятора, а также его элементов. Например, конструктивных особенностей клемм, в частности, их расположения и формы.
Уточните габариты!
Сказанное выше можно проследить на примере «европейских» батарей популярного бренда TAB из Словении. В отличие от азиатских АКБ, где клеммы торчат над корпусом, на аккумуляторе TAB, сделанном по евростандарту, они как бы размещены в нишах. Их верхний срез находится заподлицо с крышкой АКБ (см. фото).
Еще один ключевой момент — это габариты батареи. Каждый промышленный стандарт, включая EN, обязательно фиксирует такие параметры АКБ, как их типоразмер, то есть длину, ширину и высоту.
У габаритов есть свои особенности, которые обязательно следует учитывать при выборе «европейца». И, прежде всего, это касается места размещения батареи под капотом. Очевидно, что при несовпадении габаритов она просто не втиснется в свою нишу в моторном отсеке. Неопытные автовладельцы тут часто допускают ошибку. Пытаясь уточнить габариты старого АКБ, чтобы купить аналогичный новый, они измеряют у него только ширину и длину.
Низкие и высокие
Между тем, надо всегда уточнять и высоту АКБ. Она может оказаться критической, из-за чего закрепить батарею или закрыть капот авто не удастся. Суть в том, что аккумуляторы с одинаковыми размерами основания могут иметь разную высоту.
Батареи, у которых она меньше, обычно называют «низкими», а те, где больше — «высокими». Пример — АКБ серии TAB Magic типоразмеров 242х175х190 и 242х175х175 с равными размерами основаниями (фото выше), но разной высотой.
Отмеченные нюансы будет полезно знать многочисленным обладателям Opel, а также Chevrolet и Ford европейской сборки. На многих таких авто штатно стоят «низкие» стартерные батареи, что надо обязательно учитывать при их замене и покупке нового аккумулятора.
Теперь что касается прочих нюансов выбора «европейского» АКБ. Тут важно не ошибиться с полярностью батареи. Она, напомним, может быть прямая или обратная. Но обычно у АКБ для импортных авто полярность обратная, а у российских — прямая.
Что с «энергетикой»?
Наконец, важно определиться с «энергетикой» АКБ. Речь идет о емкости (С20) и токе холодной прокрутки (ССА). Их значения можно найти в «мануале», либо на наклейке старого АКБ. Однако для регионов России с морозными зимами рекомендуется выбирать батарею с более высокими значениями С20 и ССА.
Допустим, для машины рекомендована АКБ типоразмера 242х175х190 емкостью 60 Ач и током 550 А. Но, если вы возьмете батарею емкостью 66 Ач и током 620 А, например, ТАВ Polar Blue (фото выше), это намного облегчит запуск застывшего на морозе двигателя.