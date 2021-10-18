Как не попасть впросак, выбирая аккумулятор для Opel, Chevrolet или Ford

Невзирая на бурное развитие информационных технологий,ихвозможности далеко не безграничны. Достаточно вспомнить, что парк легковых машин регулярно пополняется новыми моделями, а вот сведения о комплектующих к ним, включая аккумуляторы, нередко запаздывают. И быстро найти данные о новых батареях удается не всегда. Так что тема, связанная с необходимостью поиска АКБ, до сих пор остается актуальной.

Поговорим о стандартах

А потому важно помнить о значимых моментах, связанных с подбором стартерного аккумулятора. Помните — его параметры должны соответствовать техническим требованиям конкретной машины. Эти показатели определяются промышленными стандартами тех стран, где был разработан автомобиль.

Так, ранее мы уже рассказывали о батареях стандарта JIS, выпускаемых для большинства машин японских, корейских и китайских марок. Сегодня же речь пойдет об АКБ европейского стандарта EN.