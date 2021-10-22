Почему перед наступлением холодов нужно обязательно проверить амортизаторы

Амортизаторы, как и любые другие комплектующие автомобиля, имеют свой срок службы, поэтому их нужно обязательно проверять, особенно перед зимним сезоном. Ведь зимой повышается нагрузка на всю ходовую часть, а еще могут произойти непредвиденные ситуации, вроде сноса или заноса автомобиля на скользкой дороге. Если амортизаторы неисправны, стабилизировать машину будет крайне сложно и это приведет к аварии.
Кроме того, нужно обратить внимание и на пружины, ведь если их долго не меняли, на витках появляется ржавчина, которая со временем разъедает металл и один из витков лопается. Сразу это незаметно, особенно, если ездить в городе с небольшой скоростью. Но при резком торможении или активной работе рулем, кузов начинает раскачиваться, и автомобиль теряет устойчивость.
За городом, при движении по трассе нередки резкие порывы ветра. Разные машины реагируют на них по-разному. Все зависит от парусности автомобиля. Скажем, прошлое поколение Suzuki Jimny буквально сдувало ветром, и внедорожник приходилось ровнять, ведь у него подвеска с большими ходами. Вот и получается, что если стойки еще и старые, то они просто не в состоянии погасить колебания, из-за чего машина сильно рыскает, а руль вырывается из рук. Неопытный водитель в такой ситуации пугается, перекручивает «баранку» и летит в кювет.
Если на амортизаторах видны подтеки, то есть рабочая жидкость выдавилась через изношенные уплотнения, то их необходимо заменить, иначе это повлечет за собой ряд других поломок. Старые «аморты» уже не могут эффективно гасить колебания, поэтому возрастает нагрузка на передние и задние ступичные подшипники. Они дают о себе знать монотонным гулом, который меняется в зависимости от скорости.
А еще нередко ломаются и опорные подшипники, которые расположены в верхней части стойки. Дело в том, что амортизатор не гасит колебания, поэтому энергия удара напрямую передается в подшипник и разбивает его. Этому предшествуют хрустящие звуки, которые слышны в салоне.
Наконец, перед зимой полезно поднять машину на домкрате или подъемние, чтобы колеса были вывешены, и осмотреть состояние штоков амортизаторов. Если шток поршня поцарапан, значит он трется о край корпуса стойки. Это означает, что запчасть уже развалилась, и нужно срочно ее менять.