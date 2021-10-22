Почему перед наступлением холодов нужно обязательно проверить амортизаторы

Амортизаторы, как и любые другие комплектующие автомобиля, имеют свой срок службы, поэтому их нужно обязательно проверять, особенно перед зимним сезоном. Ведь зимой повышается нагрузка на всю ходовую часть, а еще могут произойти непредвиденные ситуации, вроде сноса или заноса автомобиля на скользкой дороге. Если амортизаторы неисправны, стабилизировать машину будет крайне сложно и это приведет к аварии.

Кроме того, нужно обратить внимание и на пружины, ведь если их долго не меняли, на витках появляется ржавчина, которая со временем разъедает металл и один из витков лопается. Сразу это незаметно, особенно, если ездить в городе с небольшой скоростью. Но при резком торможении или активной работе рулем, кузов начинает раскачиваться, и автомобиль теряет устойчивость.

За городом, при движении по трассе нередки резкие порывы ветра. Разные машины реагируют на них по-разному. Все зависит от парусности автомобиля. Скажем, прошлое поколение Suzuki Jimny буквально сдувало ветром, и внедорожник приходилось ровнять, ведь у него подвеска с большими ходами. Вот и получается, что если стойки еще и старые, то они просто не в состоянии погасить колебания, из-за чего машина сильно рыскает, а руль вырывается из рук. Неопытный водитель в такой ситуации пугается, перекручивает «баранку» и летит в кювет.