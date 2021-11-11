«Фишки» от покрышки: первый тест новейших зимних шин Nokian Hakkapeliitta 10p

Об отличиях резины от той, что представлена на других рынках, сообщает литера «p» в ее названии. Портал «АвтоВзгляд» узнал, чем в действительности она не похожа на забугорных соплеменниц, и одним из первых в России опробовал все новые фишки этой покрышки в деле.

Как рассказывают маркетологи, Nokian Hakkapeliitta 10p создавалась с учетом стремительно меняющегося мира. И дело здесь не только в растущей производительности автомобилей и популяризации электрокаров, но и все в том же климате, который, как говорят, меняется. Собственно, появление новинки — есть реакция компании на все эти вызовы. Ну а раз так, добро пожаловать к нам в редакцию.

Начнем с того, что магическая «р» в названии определяет принадлежность покрышки к рынкам СНГ. Но делает это она вовсе не просто так. Маркированные подобным образом шины, в отличие от североамериканских моделей, более подготовлены к эксплуатации в наших северных широтах благодаря удлиненному шипу. И это помимо того, что новая покрышка сама по себе получила большее количество шипов. Например, на популярном размере 205/55R16 их отныне 220 против 190 на шине девятой серии.