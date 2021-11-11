«Фишки» от покрышки: первый тест новейших зимних шин Nokian Hakkapeliitta 10p

Об отличиях резины от той, что представлена на других рынках, сообщает литера «p» в ее названии. Портал «АвтоВзгляд» узнал, чем в действительности она не похожа на забугорных соплеменниц, и одним из первых в России опробовал все новые фишки этой покрышки в деле.
Как рассказывают маркетологи, Nokian Hakkapeliitta 10p создавалась с учетом стремительно меняющегося мира. И дело здесь не только в растущей производительности автомобилей и популяризации электрокаров, но и все в том же климате, который, как говорят, меняется. Собственно, появление новинки — есть реакция компании на все эти вызовы. Ну а раз так, добро пожаловать к нам в редакцию.
Начнем с того, что магическая «р» в названии определяет принадлежность покрышки к рынкам СНГ. Но делает это она вовсе не просто так. Маркированные подобным образом шины, в отличие от североамериканских моделей, более подготовлены к эксплуатации в наших северных широтах благодаря удлиненному шипу. И это помимо того, что новая покрышка сама по себе получила большее количество шипов. Например, на популярном размере 205/55R16 их отныне 220 против 190 на шине девятой серии.
Мало того, сами по себе шипы имеют интересную форму и расположение. Шипы в специальной огранке и с трехлучевым сердечником, расположенные на боковых частях шины, развернуты на 180 градусов, что позволяет ей лучше работать в поворотах. Те шипы, что заполнили центральную часть протектора расположены по ходу движения и имеют сердечник в виде сердца — они грызут лед на прямиках, обеспечивая уверенный разгон и торможение.
Если перенести буквы в ощущения, то шина получилась более сбалансированной в переходных режимах езды. И если на других шинах я проходил знакомые повороты, аккуратничая, то с этими покрышками можно позволить себе расслабиться, и сконцентрироваться на дороге и управлении. А за держак можно и вовсе не переживать!
Добавим сюда малый вес шипа — всего 0,9 грамма, и систему крепления, которая не только крепко удерживает их, за счет более жесткого базового слоя протектора, но и позволяет им прятаться (прямо как черепахе) внутрь шины, когда их работа не требуется — эта технология существенно снизила шумность покрышки. И по факту это очень круто, потому как, например, в «электричках» малая шумность колес особенно важна. Да и в машинах, работающих на углеводородах цокот «копыт», даже с хорошей шумоизоляцией, может вывести из себя. А потому чем ниже шумность покрышки, тем меньше напряжение и усталость водителя, которому и без того хватает вибраций и акустического дискомфорта.
В езде новинка порадовала чуткостью в управлении. Благодаря более жесткой центральной части протектора и его направленному рисунку покрышка отлично реализует возможности современных автомобилей, к управляемости которых сложно придраться. А еще в десятой «Хакке» применяется арамидное усиление боковин, защищающее от повреждений.
Ко всему прочему, улучшилась и проходимость покрышки. Во-первых, более глубокие и широкие канавки в плечевой зоне позволяют им отлично ориентироваться в глубоком снегу и «каше». А во-вторых, такие же улучшенные канавки по центру протектора являются мощным осушителем пятна контакта. И это оцениваешь, как только влетаешь в первую же глубокую лужу — на курсе машина стоит, как влитая.
Если же более внимательно присмотреться к протектору шин, то не сложно заметить, что блоки стали уже, благодаря чему их количество увеличилось. А это означает, что кромок зацепления также стало больше. Плечевая же область «финки» с обратно направленным рисунком отлично работает в качестве усилителя торможения. Да и на разгоне также помогает шине вгрызаться в сложное дорожное полотно. В потоке по припорошенной снегом обледенелой дороге на новой «Хакке» стартовать получается явно увереннее других, и уж тем более тех, кто предпочитает «липучки». Пробуксовки если и случаются, то слабо ощутимые.
Для тех пользователей, кто озабочен экологией и расходом топлива тоже есть новости. Состав резины включает свыше 30% натуральных материалов. Как, впрочем, и основа свыше 50% всех используемых в покрышках масел. А это и снижение сопротивления качению, и, следовательно, экономия топлива с сопутствующим снижением вредных выбросов в выхлопе.
Удалось ли впечатлить нас новинке? Да, пожалуй, что более чем. Прежде всего, понравились маневренность шины, управляемость и обратная связь. С ней не страшно угодить в снегопад или попасть под ледяной дождь. Покрышка безропотно и со знанием дела перемалывает снежную кашу и выпрыгивает из колеи, когда этого требует ситуация. Ну и тихая, конечно же, что тоже немаловажно.