Как подружить двигатель с топливом

Что такое двигатель с системой непосредственного впрыска, наверняка, знает каждый уважающий себя автомобилист. Основное — топливо перемешивается с воздухом непосредственно в цилиндрах, в традиционных же двигателях в цилиндры поступает уже готовая смесь. Что это дает? Самое главное — экономичность. Особенность расположения инжекторов и подача топлива под высоким давлением способствует оптимальному его распылению. Двигатель в состоянии работать на сверхобедненных составах топливной смеси. При этом мощность мотора умудряется повышаться: за счет более точной дозировки топлива и его эффективного сгорания.
Помимо прочего, экологичность. В России, как и во всем мире, с каждым годом требования к количеству вредных выбросов в атмосферу все более и более ужесточаются. Не за горами тот день, когда «грязным» автомобилям запретят въезд в определенные города и регионы. Непосредственный впрыск за счет вышеперечисленных преимуществ меньше вредит окружающему миру — расход топлива меньше и сгорание его происходит полноценно, а чем меньше расход топлива, тем, соответственно, меньше выбросов.
Преимущества системы непосредственного впрыска, как говорится, налицо.
А что же о минусах? ДВС (двигатель внутреннего сгорания) с непосредственным впрыском крайне чувствителен к качеству топлива. Именно поэтому в начале «нулевых» автомобили с этими движками были некоего рода страшилкой.
Сейчас львиная доля дизельных машин оснащена этой системой, а производители по понятным причинам стремятся ставить ее и на бензиновые. Надо просто принять: за такими двигателями будущее. Значит, стоит сразу определиться, чем же кормить эти моторы при их гастрономических изысках.
Незачем ходить далеко за ответом на вопрос: благо, в России с 2018 года розничная сеть bp торгует как раз подходящим топливом. Это целая линейка: и бензин, и дизель с технологией ACTIVE. Все виды топлива, представленные в розничной сети вр, включая обычный бензин и дизель, а также бензин и дизель ВР ULTIMATE обладают улучшенными характеристиками за счет применения самой эффективной формулы bp — технологии ACTIVE.
Основная беда движков непосредственного впрыска — отложения на форсунках. Топливо BP с технологией ACTIVE помогает бороться как со старыми отложениями, так и предотвращать образование новых. Борьба с отложениями идет сразу по двум направлениям и выглядит следующим образом. Первое — устранение уже имеющихся отложений, при котором молекулы моющего компонента, содержащиеся в топливе ACTIVE, прикрепляются к отложениям и постепенно удаляют их с важнейших деталей двигателя. Удаленные отложения затем сгорают в двигателе. Второе направление — предотвращение образования новых отложений, при этом молекулы прикрепляются к деталям двигателя, образуя защитный слой.
Если использовать топливо bp с технологией ACTIVE, то двигатель вашего авто будет работать с максимальной отдачей. ДВС непосредственного впрыска сам по себе достаточно экономичен, а топливо bp способно дополнительно увеличить пробег на одном баке: например, на дизельном топливе BP Ultimate можно проехать до 56 дополнительных километров на одном баке топлива, а с бензином BP Ultimate 100 — до 26!
Что имеем в итоге? Нет отложений — значит, реже ездим на ремонт в мастерские и меньше тратим кровно заработанные. Непосредственный впрыск увеличивает мощность — топливо bp максимально раскроет вам этот потенциал. В общем-то, выбор очевиден: для непосредственного впрыска — только bp с технологией ACTIVE.