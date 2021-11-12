Как подружить двигатель с топливом

А что же о минусах? ДВС (двигатель внутреннего сгорания) с непосредственным впрыском крайне чувствителен к качеству топлива. Именно поэтому в начале «нулевых» автомобили с этими движками были некоего рода страшилкой.

Сейчас львиная доля дизельных машин оснащена этой системой, а производители по понятным причинам стремятся ставить ее и на бензиновые. Надо просто принять: за такими двигателями будущее. Значит, стоит сразу определиться, чем же кормить эти моторы при их гастрономических изысках.

Незачем ходить далеко за ответом на вопрос: благо, в России с 2018 года розничная сеть bp торгует как раз подходящим топливом. Это целая линейка: и бензин, и дизель с технологией ACTIVE. Все виды топлива, представленные в розничной сети вр, включая обычный бензин и дизель, а также бензин и дизель ВР ULTIMATE обладают улучшенными характеристиками за счет применения самой эффективной формулы bp — технологии ACTIVE.

Основная беда движков непосредственного впрыска — отложения на форсунках. Топливо BP с технологией ACTIVE помогает бороться как со старыми отложениями, так и предотвращать образование новых. Борьба с отложениями идет сразу по двум направлениям и выглядит следующим образом. Первое — устранение уже имеющихся отложений, при котором молекулы моющего компонента, содержащиеся в топливе ACTIVE, прикрепляются к отложениям и постепенно удаляют их с важнейших деталей двигателя. Удаленные отложения затем сгорают в двигателе. Второе направление — предотвращение образования новых отложений, при этом молекулы прикрепляются к деталям двигателя, образуя защитный слой.