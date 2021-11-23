Как попасть в автомобиль, если двери замерзли и не открываются

Примерзание дверей к проему довольно распространенная зимняя беда автомобилистов. Причиной ее возникновения может стать оттепель и последовавшие за ней заморозки, мойка автомобиля в мороз, ледяной дождь, да и просто обилие влаги, которой зимой в избытке. А так как большинство автомобилистов не использует силиконовую смазку для уплотнителей, предотвращающую не только их старение, но и то самое примерзание, то проблема актуализируется с первыми же сильными заморозками. Но что можно сделать, если это случилось? И как попасть в салон, ничего не испортив?

Есть масса различных способов решить эту задачу. Начнем с того, что, как правило, не все двери примерзают накрепко. А потому необходимо подергать их все, и найти ту самую, которая откроет вход в автомобиль. Остальные двери будет гораздо легче открыть изнутри.

Если замерзла личинка замка, то тут поможет зажигалка, с помощью которой необходимо разогреть ключ, а затем, вставить его в дверной замок. Лед подтает, и механизм личинки разблокируется. Также можно использовать электрический фен. Впрочем, последний вряд ли кто-то носит с собой в кармане, да еще что бы он работал на батарейках.

Куда более действенный способ освободить личинку ото льда — это использовать так называемый «жидкий ключ». Баллончик с данной жидкостью можно купить в любом автомагазине. Единственная рекомендация — хранить его нужно не в машине.