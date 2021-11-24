Почему нельзя надолго оставлять автомобиль с поднятыми «дворниками» в мороз

Привычная картина в любом дворе в преддверии снегопада или сильных заморозков — водители, чьи автомобили не оснащены подогревом лобового стекла или зоны покоя щеток, поднимают «дворники» вверх, тем самым предотвращая их примерзание к стеклу. И стоит признать, этот метод рабочий. Вот только и минусов у него хватает на целую диссертацию.
Первый, он же основной, который постоянно описывается в журналах и на страницах автопорталов — это то, что, если оставить щетки в вертикальном положении, их прижимные пружины со временем вытягиваются. А это влечет за собой снижение эффективности работы самих «дворников» — они просто перестают плотно прилегать к лобовому стеклу, следовательно, и счищать с него воду и грязь.
Впрочем, автомобилисты готовы идти на жертвы, тем более что проблема даст о себе знать не сразу, а через какой-то период времени. Железный аргумент в пользу этого метода — делаю это редко, да к тому же уж лучше так, чем в один прекрасный момент попросту сломать прилипшую щетку. Ну что ж, против логики, особенно когда она уже сформировалась и кажется железной, не попрешь. В конце концов, человек методом проб и ошибок сам приходит к правильным выводам. Но ведь есть и другие «против».
Так, например, когда щетки находятся в своем нормальном положении — т. е. прижаты к лобовому стеклу, то так они наиболее защищены от попадания в них влаги. В свою очередь это снижает коррозионную нагрузку на механизм стеклоочистителя. А, следовательно, и увеличивает его срок службы.
Поднятые щетки могут стать причиной повреждения лобового стекла. Ветер или праздношатающиеся по дворам «доброжелатели» легко возвращают их в нормальное положение. Правда, делают это с меньшей аккуратностью, чем владелец автомобиля. А если на щетку успел налипнуть снег, который, к тому же, замерз, то удар ледышкой по стеклу может привести к его замене.
Поднятые вверх «дворники» также являются сигналом для криминальных элементов. Логика их проста: если дворники подняли, значит, владелец машины вернется не скоро. Да и вообще есть все шансы, что он уехал на несколько дней, оставив автомобиль без присмотра. Чтобы подтвердить это ворам достаточно пару дней подежурить у дома. А далее, с машиной могут сотворить все, что угодно — от банального снятия фар и задних фонарей до угона.
Если в очередной раз ваша рука потянется поставить дворники вертикально, то помните, что крупные проблемы начинаются с мелочей. И даже такая, казалось бы, безобидная привычка — поднимать щетки — может обернуться не только мелкими неприятностями, но и настоящим кошмаром.
На самом деле, полно других способов обезопасить щетки от примерзания. Кто-то надевает на них носки, кто-то использует пористый утеплитель для труб. Но самый лучший способ борьбы с прилипанием «дворников» в отсутствии подогрева стекла — это хорошенько прогреть машину.