Почему нельзя надолго оставлять автомобиль с поднятыми «дворниками» в мороз

Привычная картина в любом дворе в преддверии снегопада или сильных заморозков — водители, чьи автомобили не оснащены подогревом лобового стекла или зоны покоя щеток, поднимают «дворники» вверх, тем самым предотвращая их примерзание к стеклу. И стоит признать, этот метод рабочий. Вот только и минусов у него хватает на целую диссертацию.

Первый, он же основной, который постоянно описывается в журналах и на страницах автопорталов — это то, что, если оставить щетки в вертикальном положении, их прижимные пружины со временем вытягиваются. А это влечет за собой снижение эффективности работы самих «дворников» — они просто перестают плотно прилегать к лобовому стеклу, следовательно, и счищать с него воду и грязь.

Впрочем, автомобилисты готовы идти на жертвы, тем более что проблема даст о себе знать не сразу, а через какой-то период времени. Железный аргумент в пользу этого метода — делаю это редко, да к тому же уж лучше так, чем в один прекрасный момент попросту сломать прилипшую щетку. Ну что ж, против логики, особенно когда она уже сформировалась и кажется железной, не попрешь. В конце концов, человек методом проб и ошибок сам приходит к правильным выводам. Но ведь есть и другие «против».

Так, например, когда щетки находятся в своем нормальном положении — т. е. прижаты к лобовому стеклу, то так они наиболее защищены от попадания в них влаги. В свою очередь это снижает коррозионную нагрузку на механизм стеклоочистителя. А, следовательно, и увеличивает его срок службы.