5 причин жестоких «обломов» у тысяч автомобилистов из-за сильных морозов

Особенно жесткий облом может случиться, когда аккумулятор вашей машины откажется нормально крутить мотор, вы находите коллегу автомобилиста, готового дать вам «прикурить» от батареи своей машины, и вдруг понимаете, что сделать этого не получится. Потому, что вы не подумали заранее и не купили для этого провода с «крокодилами». Облом!

А вот «высший пилотаж» в личном раздолбайстве в преддверии сильных морозов: живя в загородном доме и владея уже не новым автомобилем, понадеяться на авось и не обзавестись заранее пускозарядным устройством — так называемым «джамп-стартером» или «бустером». Поскольку одно дело искать автомобиль-прикуриватель во дворе многоквартирного дома и на ближайшей улице, и совсем другое — в деревенских условиях, когда в радиусе нескольких километров вообще может не оказаться ни одной машины с работающим двигателем…

Отдельным поводом для сожалений о бездарно упущенных возможностях заранее подготовить машину к зиме могут стать свечи и высоковольтные провода. Старенькие свечи еще могут удовлетворительно поджигать бензин при несильном морозце. Но когда температура на улице опустится за отметку −20ºС, неизбежно возникнут «свечные» и «высоковольтные» проблемы с запуском, даже при наличии свежего аккумулятора. Качественные свечи-провода стоят отнюдь не копейки, однако окончательное прозрение, что их цена вполне оправдана, обычно случается именно морозным зимним утром.