5 причин жестоких «обломов» у тысяч автомобилистов из-за сильных морозов

Список нехитрых манипуляций с автомобилем, который помог бы избежать «необязательных» проблем в сильный мороз, мы начнем не со стандартных разговоров о масле и аккумуляторе, а о топливе. О нем, как правило, вспоминают в последнюю очередь, когда приходит «время белого хлада», и у машины возникают проблемы с запуском и работой двигателя. А между тем, зная, что вот-вот ударит серьезный мороз (особенно после оттепели!), следует позаботиться о том, чтобы бензобак оказался по-максимуму заполнен горючим.
Кто «профукает» этот момент, тот рискует появлением льда в топливной системе — от сконденсировавашейся из воздуха в полупустом баке воды. А владельцам дизельных авто очень рекомендуется перед трескучими морозами заехать лишний раз на заправку, а перед тем как сунуть «пистолет» в горловину бака, плеснуть туда порцию какого-нибудь «антигеля». Чтобы гарантировать себя от «студня» в топливном фильтре поутру.
Особенно жесткий облом может случиться, когда аккумулятор вашей машины откажется нормально крутить мотор, вы находите коллегу автомобилиста, готового дать вам «прикурить» от батареи своей машины, и вдруг понимаете, что сделать этого не получится. Потому, что вы не подумали заранее и не купили для этого провода с «крокодилами». Облом!
А вот «высший пилотаж» в личном раздолбайстве в преддверии сильных морозов: живя в загородном доме и владея уже не новым автомобилем, понадеяться на авось и не обзавестись заранее пускозарядным устройством — так называемым «джамп-стартером» или «бустером». Поскольку одно дело искать автомобиль-прикуриватель во дворе многоквартирного дома и на ближайшей улице, и совсем другое — в деревенских условиях, когда в радиусе нескольких километров вообще может не оказаться ни одной машины с работающим двигателем…
Отдельным поводом для сожалений о бездарно упущенных возможностях заранее подготовить машину к зиме могут стать свечи и высоковольтные провода. Старенькие свечи еще могут удовлетворительно поджигать бензин при несильном морозце. Но когда температура на улице опустится за отметку −20ºС, неизбежно возникнут «свечные» и «высоковольтные» проблемы с запуском, даже при наличии свежего аккумулятора. Качественные свечи-провода стоят отнюдь не копейки, однако окончательное прозрение, что их цена вполне оправдана, обычно случается именно морозным зимним утром.
Мучительное осознание совершенной ошибки в сильные морозы частенько приходит к любителям систем автозапуска. С одной стороны, эти штуковины удобны. Автовладелец сидя дома нажимает на кнопку (или программирует таймер) — и автомобиль сам заводится, прогревается и встречает хозяина теплым двигателем и салоном. Но не дай бог, если у оснащенной «автозапуском» машины проявится какая-нибудь проблема с пуском мотора. Например с теми же свечами. Или со стартером. Мы же в курсе, что все они обостряются с приходом стужи.
А «автозапуск» при этом будет раз за разом пытаться завести движок. Пока окончательно не посадит аккумулятор и автомобиль не окажется полностью обесточенным — вплоть до отказа открыть двери по команде с брелока. В такой ситуации автовладельцу останется лишь кусать локти и ругаться на самого себя за то, что, узнав о серьезном похолодании, не отказался от сибаритской привычки пользоваться автозапуском двигателя.