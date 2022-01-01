Каких проблем ждать зимой от хорошо подготовленного к холодам автомобиля

Уже много лет водители ставят картонку перед радиатором и делают это не зря. Картонка затрудняет обдув моторного отсека холодным воздухом, поэтому мотор быстрее прогревается в мороз. Но, повторимся, погода зимой у нас переменчива и даже в январе и феврале столбик термометра «гуляет» от хорошего «минуса» до плюсовой температуры. А в последнем случае картонка уже сослужит дурную службу. Из-за затрудненного обдува нарушится теплообмен и мотор может перегреться.
Перегрев потянет за собой цепную реакцию. Скажем, если перед зимой залили новый антифриз, но сэкономили и купили дешевый, то от повышения температуры жидкость не только закипит, но и может вспыхнуть. Тогда это обернется настоящим пожаром…
Недобрую службу сослужит и неумело установленный предпусковой подогреватель. Он может стать не только причиной проблем в электрике, но и короткого замыкания, которое также приведет к возгоранию.
Проблемы будут ждать и любителей тюнинга, меняющих штатные капоты на новые с крупными воздухозаборниками, дабы лучше охлаждать силовой агрегат. Это хорошо летом, а зимой приведет к тому, что двигатель станет хуже прогреваться, что приведет к образованию задиров на стенках цилиндров и медленной смерти мотора. К тому же в подкапотное пространство будет проникать влага, ведь снег с теплого капота тает.
Вспомним и про интеркулер системы охлаждения. Зачастую инженеры ставят его в самом грязном месте, то есть рядом с передним колесом машины. Зная это, водители чистят грязь перед сезоном холодов. И зря. Ведь на чистый интеркулер летит дорожный реагент, которым так любят посыпать наши дороги. Поскольку эта субстанция агрессивна к металлу, интеркулер станет ржаветь, что постепенно приведет к замене этого недешевого узла.