Каких проблем ждать зимой от хорошо подготовленного к холодам автомобиля

Уже много лет водители ставят картонку перед радиатором и делают это не зря. Картонка затрудняет обдув моторного отсека холодным воздухом, поэтому мотор быстрее прогревается в мороз. Но, повторимся, погода зимой у нас переменчива и даже в январе и феврале столбик термометра «гуляет» от хорошего «минуса» до плюсовой температуры. А в последнем случае картонка уже сослужит дурную службу. Из-за затрудненного обдува нарушится теплообмен и мотор может перегреться.

Перегрев потянет за собой цепную реакцию. Скажем, если перед зимой залили новый антифриз, но сэкономили и купили дешевый, то от повышения температуры жидкость не только закипит, но и может вспыхнуть. Тогда это обернется настоящим пожаром…

Недобрую службу сослужит и неумело установленный предпусковой подогреватель. Он может стать не только причиной проблем в электрике, но и короткого замыкания, которое также приведет к возгоранию.