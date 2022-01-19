Дефлектор-отбойник на капот автомобиля: все плюсы и минусы

Несмотря на жесткие ограничения, автомобили с дефлектором на капоте, или по-народному «мухобойкой», встречаются довольно часто. По старой русской традиции законотворцы, изображая бурную деятельность, выдвигают и принимают весьма спорные инициативы. Но следить за их исполнением порой попросту некогда, а иногда и некому. Этим и пользуются автомобилисты, раскатывая с тонированными стеклами, спойлерами, лебедками, нештатной резиной. Да и дефлекторы на капот — довольно частое на дорогах явление. А раз есть спрос и предложение, значит, нужно кому-то и донести до водителей плюсы и минусы установки «мухобойки».

ПЛЮСЫ

Предназначение капотного дефлектора — защита капота и лобового стекла от песка, брызг, мелких камней и песка, а также насекомых. Все это пролетает мимо кузова и лобового стекла, благодаря измененной установленным аксессуаром аэродинамике. Причем, чем выше скорость, тем эффективнее работает 'мухобойка, обеспечивая невидимую воздушную защиту.

Так, например, существенно снижается количество влаги на лобовом стекле. А ведь внезапно обрушившееся ударное количество влаги способно ослепить водителя на пару секунд, за которые машина способно проехать весьма приличное расстояние.

Установленный на капот дефлектор улучшает воздухообмен. Быстрее проветриваются запотевшие окна и лучше вытягивается из салона сигаретный дым. И внешний вид транспортного средства, по мнению водителей, которые используют дефлектор на своих машинах, улучшается.

На этом, пожалуй, плюсы куска пластика заканчиваются. И начинается правда жизни.