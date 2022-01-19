Дефлектор-отбойник на капот автомобиля: все плюсы и минусы

Несмотря на жесткие ограничения, автомобили с дефлектором на капоте, или по-народному «мухобойкой», встречаются довольно часто. По старой русской традиции законотворцы, изображая бурную деятельность, выдвигают и принимают весьма спорные инициативы. Но следить за их исполнением порой попросту некогда, а иногда и некому. Этим и пользуются автомобилисты, раскатывая с тонированными стеклами, спойлерами, лебедками, нештатной резиной. Да и дефлекторы на капот — довольно частое на дорогах явление. А раз есть спрос и предложение, значит, нужно кому-то и донести до водителей плюсы и минусы установки «мухобойки».
ПЛЮСЫ
Предназначение капотного дефлектора — защита капота и лобового стекла от песка, брызг, мелких камней и песка, а также насекомых. Все это пролетает мимо кузова и лобового стекла, благодаря измененной установленным аксессуаром аэродинамике. Причем, чем выше скорость, тем эффективнее работает 'мухобойка, обеспечивая невидимую воздушную защиту.
Так, например, существенно снижается количество влаги на лобовом стекле. А ведь внезапно обрушившееся ударное количество влаги способно ослепить водителя на пару секунд, за которые машина способно проехать весьма приличное расстояние.
Установленный на капот дефлектор улучшает воздухообмен. Быстрее проветриваются запотевшие окна и лучше вытягивается из салона сигаретный дым. И внешний вид транспортного средства, по мнению водителей, которые используют дефлектор на своих машинах, улучшается.
На этом, пожалуй, плюсы куска пластика заканчиваются. И начинается правда жизни.
МИНУСЫ
Один из главных минусов кроется в самой установке дефлектора. Крепеж и соприкосновение пластиковой детали с лакокрасочным покрытием капота не сулит ничего хорошего для последнего. Сильные вибрации во время движения вызывают трение между капотом и «мухобойкой», в результате чего краска теряет свою новизну и, что самое страшное, защитное свойство. Еще хуже, если между деталями скопился песок или застряли камушки.
Зимой же процесс вытирания лакокрасочного покрытия усиливается за счет скопления льда под дефлектором. В процессе эксплуатации кузов автомобиля выгорает на солнце. И дефлектор в такой ситуации выступает как защита от агрессивных лучей ультрафиолета. При демонтаже «мухобойки» разница в цвете капота и узкой полосы по его кромке будет заметной.
Некачественная установка и сама деталь могут снизить акустический комфорт автомобиля. При высоких скоростях и на неровной дороге «мухобойка» может вибрировать и дребезжать. И, конечно же, не стоит забывать о том, что при установке дефлектора существенно меняется аэродинамика автомобиля. А это и иной уровень шума, и повышенный расход топлива.
Автомобиль — довольно совершенное чудо техники, над которым трудилось много умных людей. А весь этот топорный тюнинг — ни что иное, как грамотный маркетинг тех, кто зарабатывает на подобном «улучшайзинге» автомобилей. И часто плюсы перекрываются значительными минусами. Куда больше пользы будет от бронирования кузова автомобиля специальной пленкой. Стоит, конечно же, сильно дороже, чем установка дефлектора. Но с другой стороны, что вам эти траты на фоне цены автомобиля и его ремонта.