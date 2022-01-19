Для чего нужно обязательно смазывать трапецию щеток стеклоочистителей

Стоит ли говорить о том, что от состояния «дворников» зависит безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Если стеклоочистители плохо чистят лобовое стекло, то на нем появляются мертвые зоны, благодаря которым сложно заметить объекты на обочине, особенно в темное время суток. Стекло в подтеках и каплях воды сильно бликует и искажает воспринимаемую глазом картинку. В результате свет фар встречных машин начинает слепить.

А ведь есть еще и проблемы, связанные с механизмом стеклоочистителей, которые возникают из-за недостатка обслуживания последнего. Например, щетки клинит прямо посреди лобового стекла, и в самый не подходящий для этого момент.

Да, бывает и так — «дворники» останавливаются, и не могут сдвинуться. И причина в том, что после нескольких лет эксплуатации никто не удосужился заглянуть в механизм трапеции, в осях которого выработалась заводская смазка. Если упустить момент, то от ее недостатка начинается процесс коррозии. Ржавчина подъедает и сами оси, и их посадочные места. И в один прекрасный момент механизм попросту клинит. Его не может привести в действие ни проводной моторчик, ни даже пара сильных рук. И как же быть?

Для начала, нужно понять, что в этом случае не поможет никакая всепроникающая смазка. А если и удастся расклинить механизм, то в скором времени все повторится снова. И потому следует разобраться с проблемой самому или доверить это дело сервисмену, потому как без демонтажа механизма здесь не обойтись.