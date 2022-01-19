Для чего нужно обязательно смазывать трапецию щеток стеклоочистителей

Стоит ли говорить о том, что от состояния «дворников» зависит безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Если стеклоочистители плохо чистят лобовое стекло, то на нем появляются мертвые зоны, благодаря которым сложно заметить объекты на обочине, особенно в темное время суток. Стекло в подтеках и каплях воды сильно бликует и искажает воспринимаемую глазом картинку. В результате свет фар встречных машин начинает слепить.
А ведь есть еще и проблемы, связанные с механизмом стеклоочистителей, которые возникают из-за недостатка обслуживания последнего. Например, щетки клинит прямо посреди лобового стекла, и в самый не подходящий для этого момент.
Да, бывает и так — «дворники» останавливаются, и не могут сдвинуться. И причина в том, что после нескольких лет эксплуатации никто не удосужился заглянуть в механизм трапеции, в осях которого выработалась заводская смазка. Если упустить момент, то от ее недостатка начинается процесс коррозии. Ржавчина подъедает и сами оси, и их посадочные места. И в один прекрасный момент механизм попросту клинит. Его не может привести в действие ни проводной моторчик, ни даже пара сильных рук. И как же быть?
Для начала, нужно понять, что в этом случае не поможет никакая всепроникающая смазка. А если и удастся расклинить механизм, то в скором времени все повторится снова. И потому следует разобраться с проблемой самому или доверить это дело сервисмену, потому как без демонтажа механизма здесь не обойтись.
Однако стоит понимать, что добраться до трапеции и демонтировать ее — это довольно трудоемкий процесс. А если сюда не заглядывали со времен покупки автомобиля, то все осложняется закисшим крепежом. В общем, если делать самому, то нужно запастись терпением, внимательностью (впоследствии нужно будет все собрать все в точности) и инструментом.
После того, как трапеция снята, ее нужно очистить от старой смазки, например, Уайт-спиритом. А затем, необходимо нанести смазку. Она должна быть трудно вымываемой, не взаимодействовать с химическими растворами и, конечно же, омывающей жидкостью, должна защищать стальные элементы механизма, иметь длительный срок службы и быть совместимой с резиновыми уплотнителями.
Лучше всего на эту роль подходят синтетические смазки. В их составе есть все для того, чтобы обеспечить и надежную защиту, и длительную работу в сложных условиях. А место посадки поводков можно обработать тонким слоем графитовой смазки — в этом случае исключается их прикипание, и облегчается процесс демонтажа при необходимости.
Автомобиль при активной эксплуатации сродни живому организму. Устает, изнашивается, требует лечения и профилактики. Если не следить за ним, то одна проблема потянет за собой множество других. А это, порой, требует существенных вложений. Гораздо больше тех, которые можно было потратить на своевременное обслуживание.