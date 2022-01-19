Как и почему нужно прогревать гидроусилитель руля зимой

Довольно часто ГУР ломается на подержанных машинах, где масло за годы эксплуатации уже потеряло свои свойства. Такая смазка нередко густеет и становится вязкой в морозы. Что и становится причиной различных бед. Добавляют головной боли и старые шланги. Складывается ситуация, когда после пуска мотора насос ГУРа начинает прокачивать «жижу», но вязкая субстанция не способна быстро разойтись по гидравлической системе, в результате чего возникают локальные напряжения, приводящие к повреждениям резиновых магистралей. Причем даже долгое прогревание двигателя на стоянке не избавляет от проблем.

Дело в том, что лубрикант в «гидраче» не получает тепло от силового агрегата, потому как прямой связи между ними нет. Даже если и отогреются несколько трубок, то масло в бачке останется холодным. И часть прогретой смазки бьет в густую «пробку» холодной жидкости. В результате в системе создается избыточное давление, что может привести к выдавливанию как самой жидкости наружу, так и к срыву резинового шланга. Тогда все масло окажется на земле.