К чему приведет экономия на шкиве генератора при ремонте автомобиля

Мало кто обращает внимание на обгонную муфту генератора, а ведь именно эта запчасть может стать причиной серьезных проблем. Она выглядит как обычный ролик, но на самом деле представляет собой довольно сложное устройство.
Внутри него расположено несколько подшипников, с помощью которых как бы синхронизируется весь ременный привод вспомогательных агрегатов. Что позволяет снизить рывковые нагрузки на генератор и тем самым увеличить и срок службы приводного ремня. Кроме того, уменьшается шум при работе ременного механизма.
Ресурс обгонной муфты — около 100 000 км пробега, после могут начаться проблемы. Например, вырабатывается смазка узла, из-за чего из-под капота начинает доноситься противный свист.
Хуже, когда детали подшипника и внутренняя обойма узла сильно изнашиваются и заклинивают. В этом случае конструкция прекращает выполнять свои функции и превращается в обычный ролик, что создает эффект «буксировочного троса», когда скорость приводного ремня и скорость вращения генератора начинают сильно не совпадать.
В результате создается значительная нагрузка на ремень и сам генератор, что сокращает его ресурс. Ну а ремень может порваться, со всеми вытекающими последствиями. При самом плохом сценарии обрывок ремня может задеть за ремень ГРМ, а это приведет к его перекосу или соскоку. Последствия будут самыми плачевными, то есть клапаны встретятся с поршнями, что неминуемо означает смерть мотору.
Так что проверку обгонной муфты нужно проводить одновременно со сменой приводного ремня. Благо сделать это довольно просто. Нужно зафиксировать внутреннюю сердцевину и прокрутить шкив в сторону вращения генератора. Так он должен прокручиваться свободно, а вот в другую — блокироваться. Если деталь прокручивается в оба направления либо вообще не прокручивается, ее нужно менять.