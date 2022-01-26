К чему приведет экономия на шкиве генератора при ремонте автомобиля

Мало кто обращает внимание на обгонную муфту генератора, а ведь именно эта запчасть может стать причиной серьезных проблем. Она выглядит как обычный ролик, но на самом деле представляет собой довольно сложное устройство.

Внутри него расположено несколько подшипников, с помощью которых как бы синхронизируется весь ременный привод вспомогательных агрегатов. Что позволяет снизить рывковые нагрузки на генератор и тем самым увеличить и срок службы приводного ремня. Кроме того, уменьшается шум при работе ременного механизма.

Ресурс обгонной муфты — около 100 000 км пробега, после могут начаться проблемы. Например, вырабатывается смазка узла, из-за чего из-под капота начинает доноситься противный свист.