Почему после замены масла в АКП коробка может начать дергаться

Масло в автоматической коробке передач, равно как и в двигателе и любом другом узле автомобиля, требующего смазки, имеет свойство вырабатываться. Оно попросту загрязняется. Виной тому — фрикционная пыль и нагар, износ металлических элементов трансмиссии, тефлоновых колец, шестерней и прочего. Да, для очистки масла здесь предусмотрен фильтр и даже магниты, собирающие стальную стружку. Но очень мелкий мусор все же остается в масле и продолжает циркулировать в системе.
В результате все это влечет к ухудшению смазывающих, очищающих и охлаждающих свойств масла. Добавим сюда перегревы, темперамент водителя, условия эксплуатации. Если все это далеко от идеала, то ничего хорошего автоматической коробке без смены масла ждать не приходится. Она может отъехать в свой коробочный рай и на 30 000, и на 40 000 км пробега. Иными словами, масло менять надо, и делать это нужно в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля.
Но почему же, поменяв масло, некоторые водители замечают ухудшение в работе автоматической трансмиссии?
Новое масло имеет целый ряд присадок, среди которых есть и те, что отвечают за мойку и чистку коробки. То сеть если вы заливаете свежую смазку в АКП, да еще в такую, в которой плещется масло с завода, то, естественно, она начинает свою работу с уборки. Накопившиеся за годы и километры отложения начинают отпадать и вычищаться. А дальше они направляются прямиком в гидроблок, где расположены клапана, которые на подобное тут же реагируют подклиниванием — грязь попросту забивает зазор в несколько микрон в канале. В результате может нарушиться работа регуляторов давления.
А еще грязь может забить защитную сетку электрического клапана. И здесь ждать ничего хорошего не стоит. Вот только предугадать, как будет развиваться ситуация после замены масла, наверняка нельзя. Поэтому многие рекомендуют менять масло частично — немного слили, долили столько же нового. В итоге коробка чистится, но не столь экстремально, если поменять масло сразу и полностью.
Коробка со старым вязким от грязи маслом может вполне еще работать на нем, но износ ее элементов развивается стремительно — например, увеличиваются зазоры. Давление внутри системы при этом может быть еще достаточным — грязное масло довольно плотное, и разбитые зазоры заполняет исправно. Но если залить в АКП новое масло, то с давлением начнутся проблемы. А, следовательно, мы увидим отказ агрегата работать. Иными словами, если никогда не меняли масло в «автомате», то прежде, чем это сделать, обратите внимание на состояние, консистенцию и цвет старого масла. Если они оставляют желать лучшего, то заменой смазки вы лишь усугубите накопившиеся проблемы.
Вывод напрашивается сам собой: если хотите, чтобы АКП прослужила вам долго, то, во-первых, не стоит издеваться над коробкой — не нужно резких стартов, пробуксовок, застреваний, раскачек, перегревов. Во-вторых, возьмите за правило менять масло периодически, как делаете это с маслом в двигателе. Интервал в 30—60 тысяч километров пробега вполне адекватен.