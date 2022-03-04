Почему после замены масла в АКП коробка может начать дергаться

Масло в автоматической коробке передач, равно как и в двигателе и любом другом узле автомобиля, требующего смазки, имеет свойство вырабатываться. Оно попросту загрязняется. Виной тому — фрикционная пыль и нагар, износ металлических элементов трансмиссии, тефлоновых колец, шестерней и прочего. Да, для очистки масла здесь предусмотрен фильтр и даже магниты, собирающие стальную стружку. Но очень мелкий мусор все же остается в масле и продолжает циркулировать в системе.

В результате все это влечет к ухудшению смазывающих, очищающих и охлаждающих свойств масла. Добавим сюда перегревы, темперамент водителя, условия эксплуатации. Если все это далеко от идеала, то ничего хорошего автоматической коробке без смены масла ждать не приходится. Она может отъехать в свой коробочный рай и на 30 000, и на 40 000 км пробега. Иными словами, масло менять надо, и делать это нужно в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля.

Но почему же, поменяв масло, некоторые водители замечают ухудшение в работе автоматической трансмиссии?

Новое масло имеет целый ряд присадок, среди которых есть и те, что отвечают за мойку и чистку коробки. То сеть если вы заливаете свежую смазку в АКП, да еще в такую, в которой плещется масло с завода, то, естественно, она начинает свою работу с уборки. Накопившиеся за годы и километры отложения начинают отпадать и вычищаться. А дальше они направляются прямиком в гидроблок, где расположены клапана, которые на подобное тут же реагируют подклиниванием — грязь попросту забивает зазор в несколько микрон в канале. В результате может нарушиться работа регуляторов давления.