Чем грозят проблемы с маслосъемными колпачками, и как их предугадать

Маслосъемные колпачки относятся к долгоиграющим деталям двигателя. Их замена при нормальной эксплуатации автомобиля может потребоваться на пробегах от 100 000 км. И, тем не менее, чтобы не допустить печального развития событий, нужно внимательно относиться к знакам, которые подает двигатель при проблемах с маслосъемными колпачками тем или иным способом.

Маслосъемные колпачки состоят из металлической втулки, резинового элемента и пружины, прижимающей его к штоку. Предназначены они для того, чтобы исключить проникновение масла в камеру сгорания. Иными словами, это некий уплотнитель в месте прилегания клапанов газораспределительного механизма к направляющим втулкам. Их расположение в месте повышенных нагрузок и воздействия агрессивной среды в виде продуктов сгорания и масляной взвеси, собственно, и диктует износ — со временем каучуковый элемент теряет эластичность, трескается и расслаивается.

В результате износа маслосъемных колпачков двигатель автомобиля начинает потреблять больше масла. Если выкрутить и осмотреть свечи, то на их рабочих поверхностях