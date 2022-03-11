Чем грозят проблемы с маслосъемными колпачками, и как их предугадать

Маслосъемные колпачки относятся к долгоиграющим деталям двигателя. Их замена при нормальной эксплуатации автомобиля может потребоваться на пробегах от 100 000 км. И, тем не менее, чтобы не допустить печального развития событий, нужно внимательно относиться к знакам, которые подает двигатель при проблемах с маслосъемными колпачками тем или иным способом.
Маслосъемные колпачки состоят из металлической втулки, резинового элемента и пружины, прижимающей его к штоку. Предназначены они для того, чтобы исключить проникновение масла в камеру сгорания. Иными словами, это некий уплотнитель в месте прилегания клапанов газораспределительного механизма к направляющим втулкам. Их расположение в месте повышенных нагрузок и воздействия агрессивной среды в виде продуктов сгорания и масляной взвеси, собственно, и диктует износ — со временем каучуковый элемент теряет эластичность, трескается и расслаивается.
В результате износа маслосъемных колпачков двигатель автомобиля начинает потреблять больше масла. Если выкрутить и осмотреть свечи, то на их рабочих поверхностях
Что будет, если не поменять вовремя маслосъемные колпачки?
Прежде всего, двигатель заметно потеряет в мощности. Ну, естественно, вы же то же не сможете бегать в полную силу с пневмонией. Далее, наблюдается раздрай в работе силового агрегата на холостых оборотах.
Избыток масла, попадающего в камеры сгорания, наверняка осядет на поршнях и цилиндрах в виде нагара. Если продолжать игнорировать проблему, то замерив компрессию в двигателе, можно удивиться ее снижению. Да и клапана, увы, не будут прилегать так же плотно, как это было до выхода из строя маслосъемных колпачков.
В общем, так себе перспективы. А главное, если и дальше игнорировать все эти знаки, можно попасть на хороший и, главное, дорогой ремонт. Поэтому не стоит тянуть. При первых же подозрениях необходимо продиагностировать систему ГРМ для выявления проблемы с маслосъемными колпачками. И чего точно не нужно делать, так это откладывать в долгий ящик их замену.