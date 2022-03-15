Каких бед ждать от воздушной пробки в системе охлаждения автомобиля

Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля — явление довольно частое. Однако не все автомобилисты воспринимают его, как серьезную проблему. И делают это зря. Недооценивать образование воздуха в СО не стоит. В противном случае владельца авто ждут неприятности покрупнее. Но как воздух проникает в систему охлаждения?
Причин, по которым возникает завоздушивание СО на самом деле несколько. Например, воздух может оказаться в системе охлаждения, если владелец недавно менял или доливал антифриз, и, естественно, сделал это сам, как умел, а не как того требует автопроизводитель.
Еще одна причина — негерметичность системы. Износились патрубки и штуцеры, снизилось давление в системе, разгерметизировалась помпа или прокладка ГБЦ — все это также становится причиной появления воздушной пробки.
Воздух может собираться в системе и из-за неисправного клапана расширительного бачка, который перестает стравливать лишнее давление, а напротив — только лишь втягивает воздух. Ну и использование некачественной охлаждающей жидкости также может вызывать данную проблему.
Определить, что в системе охлаждения есть пузырь довольно легко. Например, при включенной печке в салон автомобиля поступает холодный воздух. Повышается и температура двигателя. Во время прогрева силового агрегата температура растет очень медленно, потому как постоянно открыт клапан или воздух попал в термостат. Стали замечать, что в расширительном бачке уровень охлаждающей жидкости периодически мал? Ну и булькающие звуки в подкапотном пространстве также должны насторожить автомобилиста. Как же быть в такой ситуации?
При первых же проявлениях завоздушивания системы охлаждения следует тут же предпринять меры по его устранению. В противном случае можно перегреть двигатель, и попасть на дорогостоящий ремонт. Лучше всего доверить это дело профессионалам в автосервисе. Но если есть навык и желание самому устранить неполадку, то никто не воспрещает сделать это. Главное, чтобы ваши действия были правильными, с обязательным последующим контролем работы системы.
Одним из таких способов удаления воздушной пробки является метод выдавливания антифризом. Профессионалы рекомендуют долить охлаждающую жидкость в бачок до максимального уровня. После чего, откручивается пробка радиатора, и запускается двигатель. Затем, необходимо включить печку, и дождаться, когда включится термостат, и заслонка максимально откроется. Далее, нужно следить за тем, чтобы из горловины пошла охлаждающая жидкость без воздушных пузырей. После чего можно закрутить крышку радиатора. А расширительный бачок долить ОЖ до нужного для нормальной работы системы уровня.
Впрочем, лучше всего все же довериться профессионалам, которые сделают все правильно и с гарантией.