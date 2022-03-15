Каких бед ждать от воздушной пробки в системе охлаждения автомобиля

Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля — явление довольно частое. Однако не все автомобилисты воспринимают его, как серьезную проблему. И делают это зря. Недооценивать образование воздуха в СО не стоит. В противном случае владельца авто ждут неприятности покрупнее. Но как воздух проникает в систему охлаждения?

Причин, по которым возникает завоздушивание СО на самом деле несколько. Например, воздух может оказаться в системе охлаждения, если владелец недавно менял или доливал антифриз, и, естественно, сделал это сам, как умел, а не как того требует автопроизводитель.

Еще одна причина — негерметичность системы. Износились патрубки и штуцеры, снизилось давление в системе, разгерметизировалась помпа или прокладка ГБЦ — все это также становится причиной появления воздушной пробки.

Воздух может собираться в системе и из-за неисправного клапана расширительного бачка, который перестает стравливать лишнее давление, а напротив — только лишь втягивает воздух. Ну и использование некачественной охлаждающей жидкости также может вызывать данную проблему.

Определить, что в системе охлаждения есть пузырь довольно легко. Например, при включенной печке в салон автомобиля поступает холодный воздух. Повышается и температура двигателя. Во время прогрева силового агрегата температура растет очень медленно, потому как постоянно открыт клапан или воздух попал в термостат. Стали замечать, что в расширительном бачке уровень охлаждающей жидкости периодически мал? Ну и булькающие звуки в подкапотном пространстве также должны насторожить автомобилиста. Как же быть в такой ситуации?