Автоэксперт Сергей Асланян: Россия не способна выпускать автомобили без импортных технологий, материалов и станков

Но на внутреннем рынке оставили сцепление подешевле, сделанное в СССР. И графитовый подшипник. С которым ни одно из них не работало дольше 30 000 км. Вкладыши сразу взяли Vanderwell. Импортными были еще и цепи. Ведь самостоятельно сделать эти детали страна не могла.

Поскольку УЗАМ-412 в первую очередь шел на экспорт и в Ижевск, московским машинам достался прежний М-408, то же от довоенного Opel. При конструктивной разнице у этих моторов было много общего: оба не обладали достаточным ресурсом, у обоих текли сальники, лопались пружины клапанов, звенела непобедимая детонация и оба требовали капитального ремонта к 50 000 км.

Когда на АЗЛК решили изобрести передние дисковые тормоза на «Москвич-2140», в головах и возможностях опять не нашлось ни одного решения и пришлось покупать готовое у фирмы Lucas. С вакуумным усилителем тормозов случилась аналогичная ситуация. Все знали как они выглядят, но никто не мог сделать. Купили готовый у фирмы Girling.

За всю историю АВТОВАЗа не случилось победить краник отопителя. До сих пор течет. И плох был тот водитель, кто не держал в багажнике запасной температурный датчик ТМ-108, проклинаемый всей страной. И непременную россыпь реле, которые тоже почему-то гордились исключительно надписью «Сделано в СССР», но никак не надежностью.

А когда мы начали самостоятельно, без итальянского надзора, делать для заднеприводных «Жигулей» распредвалы, символом удачи стал запасной кулачковый вал в багажнике. Он вошел в список обязательных запчастей. Словосочетание «датчик Холла» страна выучила с появлением переднеприводного ВАЗ-2108 по той же причине — советская промышленность его не одолела.