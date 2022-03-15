Почему вдруг может резко перестать работать подсветка на приборной панели авто

Счастливые времена, когда за ремонтом любой мало-мальски заметной поломки мы обращались в профильный сервис, прошли. Во-первых, денег стало в разы меньше, а во-вторых, симметрично возросли аппетиты мастеров. Самое время задуматься о грядущем и смахнуть пыль с автомобильных форумов, которые слегка обветшали за прошедшие годы, но актуальность не растратили. Там до сих пор есть ответы на множество вопросов, регулярно возникающих при эксплуатации автомобиля. Более того, есть не только ответ, но и путь, по которому следует двигаться, дабы то самое решение найти.
История с клавишами и подсветкой — яркий тому пример. Яркий в прямом и переносном смысле слова: кажется, что не так уж и нужна эта самая лампочка, руки уже привыкли и переключают нужные опции не глядя, но стоит ей погаснуть, как «рулевой» начинает постоянно отвлекаться от дороги. Короче говоря, нужна эта подсветка, как не крути. А отключиться она может в любой момент: будничный поворот ключа, включение света фар, а в салоне — темно.
Можно, конечно, броситься сразу «из огня да в полымя», схватиться за голову и вырвать последние седые волосы, но есть методики намного проще. И, что самое главное, куда более эффективные. Во-первых, стоит внимательно осмотреться и локализовать, кто именно и в какой момент отключился. Работает ли блок или «потух» вместе с кнопками. Обязательно проверить предохранители, как в салоне, так и под капотом. А потом уже включить интернет и логику. Если экран климат-контроля работает, а клавиши не горят, стоит покрутить подсветку приборной панели: на многих моделях, особенно японских, именно этот рычажок в крайнем положении отрубает подсветку кнопок.
Регулярно страдает «темнотой» клавиша «аварийки»: если опция работает, а кнопка не горит, то дело в светодиоде, который по неизвестной причине регулярно выходит из строя. Делает он это чаще всех, так что причина наверняка кроется в природной любви россиян сказать друг другу «спасибо» на дороге. Это правильно и важно — благодарить — поэтому можно либо поменять диод, либо всю клавишу в сборе. С подогревами все намного сложнее — там замена «лампочки» сравнима с хирургической операцией, поэтому проще поменять весь блок. Благо на китайской барахолке «аналог» стоит копейки.
Другое дело, когда не работает и блок, и кнопки. Предохранители целы? Тогда уже надо разбираться с электрикой, но в трех случаях из четырех проблема кроется в жгуте проводов и колодке непосредственно под приборной панелью. Фокус как всегда в попадании влаги: текущее лобовое стекло, конденсат и прочее запросто приводят к образованию окислов на клеммах, которые надо просто очистить специальным составом. А бывает и еще проще: от тряски — спасибо нашим дорогам и стыкам на мостах да экстакадах — «колодка» проста расшатывается и разъединяется. Воткнули на место, зафиксировали, и будет счастье.
На прощание стоит сказать, что восстановление освещения клавиш путем замены светодиода и самого блока доступно не всегда: с логистикой у нас сейчас не то чтобы очень. Поэтому самый простой временный, который становится постоянным вариант, это наклейки с накапливающим дневной свет составом. Они дешевы, хорошо держатся и стоят буквально ничего. Прилепил да пользуйся, а предложение по маркам и моделям очень широко. Где купить — рассказывать не надо, сами знаете.