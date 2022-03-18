Почему «экономия» на шиномонтаже приведет к чудовищным расходам

Март в этом году выдался теплым и малоснежным, то есть многие уже решили поберечь шипы и перейти на летнюю резину. Рановато, конечно, но через пару недель уже можно будет смело расчехлять сезонные покрышки. С теми, у кого комплект собран, вопросов нет: в гараже или просто на улице, отыскав в недрах багажника домкрат и много чего интересного, переобувку можно провести бесплатно. А вот как быть счастливым обладателям одних лишь летних шин?

Традиционная очередь в шиномонтаж в СТО может принести много новых неприятных мыслей: к бабке не ходи, цены вырастут. А чтобы не мелочиться и не крохоборствовать, то можно смело говорить от 30-процентной прибавке по образу и подобию старших братьев — официальных дилеров. Треть сверху — это дорого, многие пойдут искать менее искушенных и жадных шиномонтажников, а также прорабатывать варианты экономии. А там есть во что «вступить», да так, чтобы после платить уже по совсем другому прейскуранту.

Пункт первый, классический — это про сыр и мышеловку. Работать себе в убыток и получать меньше прибыли никто сейчас не готов. Более того, сезонный шиномонтаж полгода кормит, так что с посетителя возьмут все до копейки. Если в прейскуранте низкие цены, то вероятность «у вас в покрышке гвоздь торчит, надо бы подлатать» и «вам клей обычный, на день, или двойную порцию» — чрезвычайно высока. Так цена доходит до «нормальной», плавно перетекая в высокую. Без обид, просто бизнес.