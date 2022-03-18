Почему «экономия» на шиномонтаже приведет к чудовищным расходам

Март в этом году выдался теплым и малоснежным, то есть многие уже решили поберечь шипы и перейти на летнюю резину. Рановато, конечно, но через пару недель уже можно будет смело расчехлять сезонные покрышки. С теми, у кого комплект собран, вопросов нет: в гараже или просто на улице, отыскав в недрах багажника домкрат и много чего интересного, переобувку можно провести бесплатно. А вот как быть счастливым обладателям одних лишь летних шин?
Традиционная очередь в шиномонтаж в СТО может принести много новых неприятных мыслей: к бабке не ходи, цены вырастут. А чтобы не мелочиться и не крохоборствовать, то можно смело говорить от 30-процентной прибавке по образу и подобию старших братьев — официальных дилеров. Треть сверху — это дорого, многие пойдут искать менее искушенных и жадных шиномонтажников, а также прорабатывать варианты экономии. А там есть во что «вступить», да так, чтобы после платить уже по совсем другому прейскуранту.
Пункт первый, классический — это про сыр и мышеловку. Работать себе в убыток и получать меньше прибыли никто сейчас не готов. Более того, сезонный шиномонтаж полгода кормит, так что с посетителя возьмут все до копейки. Если в прейскуранте низкие цены, то вероятность «у вас в покрышке гвоздь торчит, надо бы подлатать» и «вам клей обычный, на день, или двойную порцию» — чрезвычайно высока. Так цена доходит до «нормальной», плавно перетекая в высокую. Без обид, просто бизнес.
Второй вариант более честный: меньше цена — быстрее работа — больше клиентов получило услугу — прибыль. Чтобы ускорить процесс до предела, нужно не только заставить механиков работать быстрее, но и сократить некоторые операции. Убираем медную смазку — минус время и расходные материалы — и вычеркиваем динамометрический ключ. Получаем профит, но водитель в случае чего вряд ли сможет без проблем открутить колесо — «мастерку», он же гайковерт, не прикажешь, а физику не обманешь. Отсутствие специального состава и перетянутый крепеж приводит не только к усложнению замены колеса, но и к замене ступицы в некоторых случаях. Сколько она сейчас стоит — даже представить страшно.
Третий пункт — для самых хитрых или «балансировка». Действительно, зачем каждый раз тратиться на процедуру, если колесо и так круглое? Ну что может случиться с резиной и диском на ровных, как наша судьба, российских дорогах? Деформация покрышки и «литья» от ям и скоростных прохождений «лежачих полицейских»? Нет, не слышал. Так россияне самостоятельно отказываются от балансировки, что приводит к повышенному расходу топлива, скорому износу покрышек и локальному разрушению подвески. Действительно: чтобы копейку сэкономить и рубля не жалко.
Проводя сезонную смену резины, нужно не только проверить состояние покрышек и дисков, сделать балансировку, проследить за состоянием болтов и центрального отверстия, а также проверить центровочные кольца, если они требуются.
Важно тщательно смазать ступицу «медью» и затянуть крепеж исключительно динамометрическим ключом. И все вышеперечисленное — обязанность водителя. Иначе потом придется безропотно платить за свои ошибки.