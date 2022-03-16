5 систем в автомобиле, которые будут постоянно ломаться из-за санкций

Запчасти и «расходники», применяемые не только для ремонта автомобилей, но и просто для их регулярного техобслуживания, с момента начала российской спецоперации на Украине подорожали в несколько раз. Это свершившийся факт. Причем, характерно, что на фоне падения курса российской валюты менее, чем в два раза, цены на рынке автозапчастей подскочили в три-четыре раза.
На самом деле это означает, что поставщики автокомплектующих массово решили наловить золотых рыбок в мутной воде неопределенной ситуации, в которой оказался российский рынок авторемонта.
Как бы то ни было, а столь резкий рост затрат среднестатистического автовладельца на содержание своего авто неминуемо приведет к расцвету торговли в России откровенно дешевыми и не особо качественными китайскими аналогами нормальных запчастей. А еще к всплеску популярности подделок под фирменные автокомпоненты. Понятно, что они не только сами ломаться будут чаще. Вместе с ними под угрозу скорой и неожиданной поломки попадут и смежные узлы и механизмы в машине.
В первую очередь под этот удар попадает цилиндро-поршневая группа двигателя. По одной простой причине: очень скоро буквально в любом магазине можно будет нарваться на поддельное моторное масло или низкосортные аналоги. Привычные для многих автомобилистов марки смазочныx материалов уже неимоверно подорожали.
И тут автовладелец вдруг увидит фирменное масло по заметно меньшей, чем в соседнем магазине цене! Разумеется, он его купит и зальет в движок своего авто, когда придет время ТО. И с большой вероятностью, «запорет» агрегат.
Автовладельцам, чьи машины оснащены ременным приводом ГРМ, стоит быть особо внимательными. Оформить в фирменную упаковку респектабельного бренда ремень ГРМ, созданный на безымянном китайском производстве, — раз плюнуть. А потом эта подделка порвется уже на 5000−10 000 км пробега и выведет из строя клапана двигателя!
Про лампочки в фарах можно, пожалуй, и не упоминать. Известно, что, например, контрафактные «галогенки» и раньше вагонами гнали в Россию из Китая, и уже тут упаковывали в поддельные коробки всех ведущих производителей автосвета.
А теперь этот процесс примет совсем уж безобразные масштабы, ведь экономить на всем будут вынуждены гораздо больше автовладельцев, чем до украинских событий. Вот только экономия эта будет оборачиваться частым выходом из строя автомобильного освещения.
Ровно то же самое можно сказать и в отношении автомобильных свечей зажигания. Их дикая дороговизна спровоцирует массовые «копипасты» со всеми вытекающими (не менее массовыми) проблемами для двигателей машин экономящих россиян.
Особой темой станет добыча качественных деталей подвески, в особенности для массовых моделей авто. Есть большие подозрения, что теперь в автосервисах будут давать серьезные скидки клиентам, если те будут оставлять в распоряжении СТО старые шаровые опоры, сайлентблоки, рулевые тяги и прочие подвесочные «железяки» от своих «японцев», «корейцев» и «немцев».
Старые и изношенные запчасти будут отмывать, наводить на них красоту новой детали и реализовывать через торговую сеть. Что будет, если заменить изношенный сайлентблок на точно такой же, только отмытый и подкрашенный, полагаюем, понятно каждому.