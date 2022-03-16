5 систем в автомобиле, которые будут постоянно ломаться из-за санкций

Запчасти и «расходники», применяемые не только для ремонта автомобилей, но и просто для их регулярного техобслуживания, с момента начала российской спецоперации на Украине подорожали в несколько раз. Это свершившийся факт. Причем, характерно, что на фоне падения курса российской валюты менее, чем в два раза, цены на рынке автозапчастей подскочили в три-четыре раза.

На самом деле это означает, что поставщики автокомплектующих массово решили наловить золотых рыбок в мутной воде неопределенной ситуации, в которой оказался российский рынок авторемонта.

Как бы то ни было, а столь резкий рост затрат среднестатистического автовладельца на содержание своего авто неминуемо приведет к расцвету торговли в России откровенно дешевыми и не особо качественными китайскими аналогами нормальных запчастей. А еще к всплеску популярности подделок под фирменные автокомпоненты. Понятно, что они не только сами ломаться будут чаще. Вместе с ними под угрозу скорой и неожиданной поломки попадут и смежные узлы и механизмы в машине.