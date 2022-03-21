Какой «расходник» может сильно навредить здоровью водителя и пассажиров весной

Из всех расходников, здоровье человека защищает лишь фильтр салона. А о нем обычно забывают, либо стараются сэкономить. Ведь такие фильтры стоят дороже, скажем, воздушного или масляного. Это не просто так. Дело в том, что степень фильтрации масляного фильтра — 20–40 мкм, у воздушного — порядка 10 мкм, а у самого простого салонного 0,5 мкм. То есть он способен задерживать частицы в 40 раз меньше по размеру, чем, скажем, масляный. Немудрено, что такое издели более технологично и произвести его гораздо сложнее. Отсюда и цена.
Но как раз из-за цены многие водители и начинают экономить. Либо подолгу не меняют фильтр, и он сильно забивается грязью, что приводит к снижению эффективности работы системы вентиляции. От этого в салоне запотевают стекла, ухудшая видимость. А плохая видимость увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций на дороге.
Однако главная беда дешевых или очень грязных фильтров в том, что они могут реально навредить здоровью человека. Особенно если тот страдает различными аллергическими заболеваниями, которые обостряются весной. Через дешевый фильтр безпрепятственно проходит пыльца, которая вызывает аллергию. А грязь и пыль, скопившиеся на поверхности фильтрующего элемента, становятся благоприятной средой для размножения бактерий. Отсюда у водителя могут появиться различные простудные заболевания.
Кроме того, дешевый фильтр легко пропускает в салон оксиды азота, угарный газ и диоксид серы. Это очень вредные для здоровья человека вещества, которые фильтр должен поглощать. Поэтому, даже во времена дефицита и сильного подорожания всех расходников, не экономьте на этом расходнике. Ставьте угольный фильтр или гипоаллергенный, ведь в любом случае здоровье дороже. А лечение даже простой простуды обойдется много больше, да и время отнимет немало.