Почему к следующей зиме машину надо готовить уже сейчас

Фото: inetin-magaz.ru
Пока в автомагазинах есть различные сезонные автотовары, которые можно купить не по завышенным ценам. Поэтому именно сейчас разумно задуматься над приобретением запчастей, «расходников» и гаджетов, которые необходимы для следующей зимы. О том, на что следует обратить внимание, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Первое, на что нужно обратить внимание — зимние шины. Сейчас, когда снежный сезон на исходе у продавцов пока еще есть необходимый запас шипованных или фрикционных покрышек. И хоть скиди по нынешним временам никому на светят, продавцы все равно стремятся освободить свои склады под летние модели. Этим нужно воспользоваться, ведь никто не берется предположить, насколько вырастет ценник к следующему сезону. Да и вообще, будет ли дефицит. А он вполне может быть, ведь большинство российских шинных заводов приостановило производство. Плюс нужно учесть, что многие материалы для изготовления покрышек доставляют из-за рубежа. Например, каучук, детали корда химические добавки. Поскольку инфляция в Европе тоже ставит рекорды, эти компоненты подорожают, что также отразится на конечной стоимости каждой покрышки.

Стоит купить и зимнее моторное масло, особенно, если срок его замены подходит к следующей осени. Смазка спокойно можно хранить несколько месяцев и оно не потеряет своих свойств. Главное хранить канистры не на открытом воздухе и так, чтобы на них не попадали солнечные лучи.

Фото: inetin-magaz.ru

Если давно задумывались о покупке пускозарядного устройства, то настал момент его приобрести. Сейчас на полках магазинов в достатке различных «пускачей» для оживления замерзшего аккумулятора. Эти устройства с пусковым токовым 300 — 1700А работают также как обычный аккумулятор, но заметно легче и меньше по размеру. Внутри таких карманных гаджетов стоят вполне надежные литий-полимерные батареи. Из-за рывка цен на никель цена на такие «пускачи» к осени может заметно вырасти. Так что не стоит терять время.

Неплохо запастить и щетками стеклоочистителя. Лучше брать безкаркасные, так как они более универсальны. Причина та же — рост цен на сырье и перебои с поставками. И хоть логистические цепочки могут быть переориентированы на азиатские страны довольно быстро, инфляцию никто не отменял. Значит, через несколько месяцев за эти же щетки вы заплатите больше.

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21 марта 2022
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