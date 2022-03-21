Почему к следующей зиме машину надо готовить уже сейчас

Первое, на что нужно обратить внимание — зимние шины. Сейчас, когда снежный сезон на исходе у продавцов пока еще есть необходимый запас шипованных или фрикционных покрышек. И хоть скиди по нынешним временам никому на светят, продавцы все равно стремятся освободить свои склады под летние модели. Этим нужно воспользоваться, ведь никто не берется предположить, насколько вырастет ценник к следующему сезону. Да и вообще, будет ли дефицит. А он вполне может быть, ведь большинство российских шинных заводов приостановило производство. Плюс нужно учесть, что многие материалы для изготовления покрышек доставляют из-за рубежа. Например, каучук, детали корда химические добавки. Поскольку инфляция в Европе тоже ставит рекорды, эти компоненты подорожают, что также отразится на конечной стоимости каждой покрышки.

Стоит купить и зимнее моторное масло, особенно, если срок его замены подходит к следующей осени. Смазка спокойно можно хранить несколько месяцев и оно не потеряет своих свойств. Главное хранить канистры не на открытом воздухе и так, чтобы на них не попадали солнечные лучи.