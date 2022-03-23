Почему моторное масло в автомобиле лучше всего менять именно весной

Зимой нагрузка на двигатель резко возрастает, потому и изнашивается он быстрее, нежели в теплое время года. Причин тому много. Это и холодные пуски, когда в первые секунды агрегат работает «на сухую», и халатное отношение водителя к своему автомобилю. Например, если человек сразу начинает движение, а мотор еще не прогрелся, то у деталей двигателя возникают неравномерные температурные расширения, что увеличивает их износ.

Но самое неприятное — то, что в первые секунды работы мотора в масло начинают попадать продукты распада несгоревшего топлива, частички сажи, а также микрочастицы металла с рабочих поверхностей. Весь этот «винегрет» оседает в масляном фильтре и загрязняет его.

Заметим и то, что при холодных пусках выделяются кислоты, которые растворяют масло. Поэтому, когда несгоревшие остатки топлива смешиваются с маслом, его щелочное число падает. То есть начинается так называемое старение масла.