Почему моторное масло в автомобиле лучше всего менять именно весной

Зимой нагрузка на двигатель резко возрастает, потому и изнашивается он быстрее, нежели в теплое время года. Причин тому много. Это и холодные пуски, когда в первые секунды агрегат работает «на сухую», и халатное отношение водителя к своему автомобилю. Например, если человек сразу начинает движение, а мотор еще не прогрелся, то у деталей двигателя возникают неравномерные температурные расширения, что увеличивает их износ.
Но самое неприятное — то, что в первые секунды работы мотора в масло начинают попадать продукты распада несгоревшего топлива, частички сажи, а также микрочастицы металла с рабочих поверхностей. Весь этот «винегрет» оседает в масляном фильтре и загрязняет его.
Заметим и то, что при холодных пусках выделяются кислоты, которые растворяют масло. Поэтому, когда несгоревшие остатки топлива смешиваются с маслом, его щелочное число падает. То есть начинается так называемое старение масла.
Ухудшает характеристики смазки и конденсат, попадающий в него зимой. Здесь суть в том, что после поездок, когда мотор прогрелся, и долгих стоянок, когда он остыл, проходят так называемые точки росы. При них начинается процесс конденсации влаги на внутренних металлических поверхностях. Капли воды стекают в картер и смешиваются с маслом. После, когда коленвал начинает вращаться, а масляный насос прокачивать смазку, образуются очаги эмульсии, которые циркулируют по смазочным каналам. А так как у эмульсии характеристики хуже, чем у масла, на металлических поверхностях могут появиться задиры.
Конечно же, в процессе прогрева вода испаряется, но этот цикл повторяется снова при каждом охлаждении мотора. Поэтому такое масло уже рисковано оставлять на лето и лучше заменить новым.