Почему автомобильный термометр почти всегда «врет»

Датчик наружной температуры в автомобиле — гораздо более полезное устройство, чем может показаться. Да, первостепенная его функция — это рапортовать водителю о температуре за бортом. Однако современные машины куда более сложные «организмы», в которых даже такие пустяковые датчики имеют особый функционал.

Например, на этот датчик может быть завязан подогрев щеток и форсунок. Также благодаря термометру машина оповещает вас о риске образования гололедицы. Но как же все это работает, если порой информация на панели приборов существенно отличается от той, что есть на самом деле?

Датчик температуры, как правило, устанавливается на тыльной стороне переднего бампера (иногда его ставили в боковые зеркала заднего вида). Почему именно здесь, ведь очевидна же близость к самому горячему агрегату любого автомобиля? Все дело в том, что за бампером не так уж и тепло. Горячий воздух от двигателя сюда не попадает, потому как вентилятор охлаждения радиатора, который гонит воздух снаружи вовнутрь подкапотного пространства, не дает это сделать. Набегающие потоки воздуха во время езды создают тот же эффект. Но тогда в чем же дело, почему отличаются показания?