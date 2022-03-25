Почему автомобильный термометр почти всегда «врет»

Датчик наружной температуры в автомобиле — гораздо более полезное устройство, чем может показаться. Да, первостепенная его функция — это рапортовать водителю о температуре за бортом. Однако современные машины куда более сложные «организмы», в которых даже такие пустяковые датчики имеют особый функционал.
Например, на этот датчик может быть завязан подогрев щеток и форсунок. Также благодаря термометру машина оповещает вас о риске образования гололедицы. Но как же все это работает, если порой информация на панели приборов существенно отличается от той, что есть на самом деле?
Датчик температуры, как правило, устанавливается на тыльной стороне переднего бампера (иногда его ставили в боковые зеркала заднего вида). Почему именно здесь, ведь очевидна же близость к самому горячему агрегату любого автомобиля? Все дело в том, что за бампером не так уж и тепло. Горячий воздух от двигателя сюда не попадает, потому как вентилятор охлаждения радиатора, который гонит воздух снаружи вовнутрь подкапотного пространства, не дает это сделать. Набегающие потоки воздуха во время езды создают тот же эффект. Но тогда в чем же дело, почему отличаются показания?
Если вы внимательный водитель, то наверняка замечали, что в минусовую температуру датчик фактически не врет. Но с наступлением весенне-летнего сезона с ним начинают происходить странные метаморфозы. Разница в температуре окружающей среды и показаний бортового компьютера отличаются тогда, когда автомобиль долго постоял на солнце или же медленно движется в пробке. Но если тепловое влияние двигателя на датчик минимально, то из-за чего он начинает врать?
Если это не неисправность термометра, то чаще всего причиной обмана становится перегретое дорожное покрытие. Чем темнее асфальт, тем больше он нагревается, и тем больше же отдает тепла. Датчик температуры в автомобиле не может это игнорировать, когда машина стоит или крайне медленно ползет в пробке. Поэтому вполне естественно, что ваши ощущения и показания бортового компьютера разительно расходятся.
Но стоит выехать на свободную дорогу, как все становится на свои места. Набегающий поток воздуха проветривает подкапотное пространство и пространство за бампером в месте расположения термометра, и цифры на панели приборов становятся близки к точным.
Впрочем, от нагрева самого силового агрегата, датчик температуры тоже частенько завышает показания. Хотя и разнится буквально на пару градусов. Так что нет здесь никакой магии или же подвоха.