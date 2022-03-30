5 способов проверить «живучесть» подержанных шин перед покупкой

Купить сегодня новые шины — равно как и новый автомобиль — занятие не для слабонервных. Стоимость одного баллона доходит до цены комплекта месяц назад, а улучшения текущей ситуации, того самого света в конце тоннеля, пока не видно. Тем не менее, наступление весны никто не отменяет, так что многим придется изыскивать средства для покупки четырех покрышек. Про импортозамещение и прочие модные тенденции говорить пока неуместно, так что вернемся к старому-доброму способу сэкономить: покупке подержанного комплекта. Как совершить сделку, чтобы потом не рвать волосы и на что обратить внимание при осмотре?

Первым делом, конечно, на следы восстановления. Если ремонт прокола на горизонтальной, прилегающей к асфальту стороне, это еще полбеды, то заплатка на корде — боковине шины — уже приговор. Приобретение такой покрышки приведет снова на рынок, так что лучше превентивно отказаться и поискать лучшие варианты.

Следующий пункт — износ. Упоминание про то, что он должен быть равномерным, мы оставим «капитану Очевидность», но пару слов про остаток протектора сказать все же стоит: мало кто знает, но рельефная часть шины — разная по составу. Верхний слой более прочный, нижний — более мягкий. С износом покрышка теряет не только в аквапланировании, но и в стойкости к внешним «раздражителям». Проще говоря, «поймать гвоздь» на старом колесе в разы проще, чем на новом. Этот фактор стоит держать в голове.