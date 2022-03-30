5 способов проверить «живучесть» подержанных шин перед покупкой

Купить сегодня новые шины — равно как и новый автомобиль — занятие не для слабонервных. Стоимость одного баллона доходит до цены комплекта месяц назад, а улучшения текущей ситуации, того самого света в конце тоннеля, пока не видно. Тем не менее, наступление весны никто не отменяет, так что многим придется изыскивать средства для покупки четырех покрышек. Про импортозамещение и прочие модные тенденции говорить пока неуместно, так что вернемся к старому-доброму способу сэкономить: покупке подержанного комплекта. Как совершить сделку, чтобы потом не рвать волосы и на что обратить внимание при осмотре?
Первым делом, конечно, на следы восстановления. Если ремонт прокола на горизонтальной, прилегающей к асфальту стороне, это еще полбеды, то заплатка на корде — боковине шины — уже приговор. Приобретение такой покрышки приведет снова на рынок, так что лучше превентивно отказаться и поискать лучшие варианты.
Следующий пункт — износ. Упоминание про то, что он должен быть равномерным, мы оставим «капитану Очевидность», но пару слов про остаток протектора сказать все же стоит: мало кто знает, но рельефная часть шины — разная по составу. Верхний слой более прочный, нижний — более мягкий. С износом покрышка теряет не только в аквапланировании, но и в стойкости к внешним «раздражителям». Проще говоря, «поймать гвоздь» на старом колесе в разы проще, чем на новом. Этот фактор стоит держать в голове.
Третий пункт — срок годности. Фокус в том, что шина, какой бы фирменной она не была, более восьми лет не живет. Старение резины — это трещины, которые однажды приведут к появлению грыжи. Причем подвига для этого не потребуется — любая приличная колдобина или стык на мосту справятся с задачей. Нужно уметь читать разметку, которая есть на любой покрышке, благо, инструкций во всемирной паутине хватает.
Пункт номер четыре — гонка за брендом. От нее стоит отказаться в угоду логике: дочернее предприятие именитого бренда выпускает тот же продукт с аналогичной формулой, но по куда более привлекательной цене. Тот же Tigar обойдется вдвое дешевле Michelin, но поставленную перед ним задачу решит. А вот с китайскими производителями стоит быть аккуратнее: известно, что они хуже держат геометрию и дубеют быстрее. Если уж продукция Поднебесной не вызывает отторжения — ищите новые колеса.
Отдельно стоит сказать про кривизну и потерю геометрических характеристик: кривую шину можно определить только на стенде, а простой «прокат» выявит лишь совсем печальную «восьмерку». Как правило, такая шина не только стара, но и неравномерно изношена, что визуально понятно даже в статике. Поэтому катать и бросать, разглядывая амплитуду и отскок, смысла нет.
В России можно купить достойные подержанные шины, которые были завезены из Европы или найдены в дальнем углу гаража, но для этого придется тщательно прошерстить объявления. Причем не только на известных онлайн досках, но и на форумах, где в трех случаях из четырех появляются куда более привлекательные варианты.