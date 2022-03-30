Шараш-монтаж: 5 признаков, указывающих на некачественную шиномонтажную мастерскую

Стоит ли говорить, что качество, а главное, безопасность езды зависят не только от шин, но и от тех, кто занимается их монтажом. Еще немного, и во всех шиномонтажных мастерских выстроятся очереди из желающих переобуть свой автомобиль. Правда, сделать это качественно удастся не всем. Но как не стать жертвой криворуких сервисменов?

Как правило, шараш-монтаж не имеет мойки колес. А ведь чистота — это один из пунктов успешной балансировки. Правильные сервисы используют для мойки специальный закрытый бокс с сушкой. Неправильные — грязную старую ванну, а то и вовсе не имеют таковой.

Во время монтажа шин на диски работник шиномонтажа не должен использовать мыльный раствор для облегчения посадки резины. Для этого есть специальная монтажная паста. А работая с мылом можно легко повредить бортовое кольцо покрышки. В дальнейшем шина попросту не будет плотно сидеть на диске. Да и попросту может развалиться, ведь бортовое кольцо является частью силового каркаса любой шины.