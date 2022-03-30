Шараш-монтаж: 5 признаков, указывающих на некачественную шиномонтажную мастерскую

Стоит ли говорить, что качество, а главное, безопасность езды зависят не только от шин, но и от тех, кто занимается их монтажом. Еще немного, и во всех шиномонтажных мастерских выстроятся очереди из желающих переобуть свой автомобиль. Правда, сделать это качественно удастся не всем. Но как не стать жертвой криворуких сервисменов?
Как правило, шараш-монтаж не имеет мойки колес. А ведь чистота — это один из пунктов успешной балансировки. Правильные сервисы используют для мойки специальный закрытый бокс с сушкой. Неправильные — грязную старую ванну, а то и вовсе не имеют таковой.
Во время монтажа шин на диски работник шиномонтажа не должен использовать мыльный раствор для облегчения посадки резины. Для этого есть специальная монтажная паста. А работая с мылом можно легко повредить бортовое кольцо покрышки. В дальнейшем шина попросту не будет плотно сидеть на диске. Да и попросту может развалиться, ведь бортовое кольцо является частью силового каркаса любой шины.
Если при балансировке колеса вам предлагают наклеить китайские стальные самоклеящиеся грузики или навешивают бывшие в употреблении, то также не стоит связываться с этой конторой. Первые быстро отваливаются и провоцируют коррозию. Вторые также не держаться из-за ослабленных крепежных скоб. И это при том, что есть риск попадания и тех, и других в механизмы тормозной системы автомобиля. Оно вам надо?
Естественно, нужно понаблюдать за тем, как работают шиномонтажники. Если они используют гайковерт, и не проверяют момент затяжки специальным ключом, то грош цена тому сервису. Ко всему прочему, небрежная работа с болтами грозит повреждением резьбы. Для того, чтобы понять, что болт заходит в резьбу верно, его нужно сперва немного вкрутить вручную, а уж затем применять спецсредства.
В общем, торопиться в этом деле не стоит. Помните, что от качества шиномонтажа зависит ваша жизнь и техническая исправность автомобиля. Прежде, чем отдать свою машину в работу, понаблюдайте за действиями сервисменов, послушайте, о чем они говорят с клиентами на предмет навязывания бесполезных услуг, типа подкачки шин азотом или финишной балансировки непосредственно на автомобиле, загляните внутрь сервисной зоны. И только тогда, когда вас полностью все устроит, передавайте свою машину в чужие руки. Но даже в этом случае бдительность не теряйте.