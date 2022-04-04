5 причин, почему прямо на ходу может резко отказать бензонасос

К сожалению, насосы рано или поздно выходят из строя. Это может быть банальный брак или неисправность электропроводки, когда даже новый механизми перестает работать. В этом случае двигатель просто глохнет без каких-либо видимых причин и о том, что насос сгорел водитель узнает уже в сервисе, после того, как туда привезли его машину на эвакуаторе. Обычно такой случай признают гарантийным, ведь грязи на сетке бензонасоса попросту нет. Но так бывает далеко не всегда.

Сетка может забиться хлопьями грязи после заправки на сомнительной АЗС. Обычно проблемы с топливоподачей появляются не сразу, а уже после того, как водитель проехал два десятка километров. Машина начинает дергаться, а потом и вовсе глохнет. Очистить от грязи сетку можно, но занятие сие долгое и сложное. Для этого надо демонтировать задний диван, снять бензонасос и, собственно, начинать чистку. При этом хорошо бы очистить и сам бак, ведь там тоже плавает осадок, и он снова попадет в насос через какое-то время.