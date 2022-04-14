Какие подержанные запчасти можно безопасно ставить на автомобиль

В список бэушных запчастей, которые можно смело использовать при ремонте, попадают почти все кузовные элементы автомобиля и это — повод для радости, ведь именно «кузовщина» стоит очень дорого. Передние и задние крылья, двери, а также пластиковые бамперы смело используют повторно. На безопасность это не влияет, а цену ремонта существенно уменьшает.

Добавим и то, что на многих машинах передние крылья и двери делают пластиковыми, а значит — хрупкими, трескающимися при малейшем ударе, а не сминаемыми, как если бы они были изготовлены из жести. Треснутыйэлемент не подлежит восстановлению. И здесь на выручку кошельку автолюбителя приходят б/у запчасти. Они существенно дешевле новых, в том числе и китайских неоригинальных аналогов.

Сюда же отнесем и зеркала бокового обзора. Они дорогие, особенно те, что идут в сборе. Поэтому разумно покупать их именно на разборках.