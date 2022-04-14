Какие подержанные запчасти можно безопасно ставить на автомобиль

В список бэушных запчастей, которые можно смело использовать при ремонте, попадают почти все кузовные элементы автомобиля и это — повод для радости, ведь именно «кузовщина» стоит очень дорого. Передние и задние крылья, двери, а также пластиковые бамперы смело используют повторно. На безопасность это не влияет, а цену ремонта существенно уменьшает.
Добавим и то, что на многих машинах передние крылья и двери делают пластиковыми, а значит — хрупкими, трескающимися при малейшем ударе, а не сминаемыми, как если бы они были изготовлены из жести. Треснутыйэлемент не подлежит восстановлению. И здесь на выручку кошельку автолюбителя приходят б/у запчасти. Они существенно дешевле новых, в том числе и китайских неоригинальных аналогов.
Сюда же отнесем и зеркала бокового обзора. Они дорогие, особенно те, что идут в сборе. Поэтому разумно покупать их именно на разборках.
Можно обратить внимание и на подержанные колесные диски, особенно на штампованные. Их легко прокатать, очистить от ржавчины и покрасить. В итоге, такие диски будут смотреться не хуже новых и не раздражать биением или вибрацией. Что касается литых колес, то на них даже из интереса смотреть не советуем. Если из-за удара их восстанавливали, то структура металла тут уже нарушена. И при попадании в яму такой диск (новенький на вид) может легко расколоться на несколько частей. Последствия — непредсказуемы.
А вот чего категорически нужно опасаться, так это снятых со старых авто модулей подушек безопасности, кресел с вмонтированными в них «эирбегами», пиро-патронов, блоков электронного управления, ремней безопасности, тормозных систем, а также всего, что связано с рулевым управлением. Никто не даст гарантии, что установку этих узлов проведут корректно и что, например, подушка не выстрелит сама в самый неподходящий момент.