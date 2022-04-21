5 дешевых деталей в машине, чью исправность обязательно нужно проверить весной

Начнем с того, на что обычно вообще не обращают внимания. Шкив генератора стоит недорого, но его поломка грозит серьезным ремонтом автомобиля. Выглядит он, как обычный ролик, но на самом деле представляет собой довольно сложное устройство, внутри которого расположено несколько подшипников. Если они начинают подклинивать, это многократно увеличивает рывковые нагрузки, как на сам генератор, так и на приводной ремень. Таким образом, ресурс генератора снижается, а ремень может порваться.

Обратите внимание и на сам ремень. На нем не должно быть трещин и дефектов. Даже сейчас, когда на рынке дефицит запчастей, ремни можно найти по довольно доступным ценам. С заменой этой запчасти не стоит тянуть — если порвется, он может задеть ремень привода ГРМ. А он также может оборваться или соскочить с роликов, что приведет к капитальному ремонту мотора. Ведь в этом случае клапаны встретятся с поршнем.