5 дешевых деталей в машине, чью исправность обязательно нужно проверить весной

Начнем с того, на что обычно вообще не обращают внимания. Шкив генератора стоит недорого, но его поломка грозит серьезным ремонтом автомобиля. Выглядит он, как обычный ролик, но на самом деле представляет собой довольно сложное устройство, внутри которого расположено несколько подшипников. Если они начинают подклинивать, это многократно увеличивает рывковые нагрузки, как на сам генератор, так и на приводной ремень. Таким образом, ресурс генератора снижается, а ремень может порваться.
Обратите внимание и на сам ремень. На нем не должно быть трещин и дефектов. Даже сейчас, когда на рынке дефицит запчастей, ремни можно найти по довольно доступным ценам. С заменой этой запчасти не стоит тянуть — если порвется, он может задеть ремень привода ГРМ. А он также может оборваться или соскочить с роликов, что приведет к капитальному ремонту мотора. Ведь в этом случае клапаны встретятся с поршнем.
В самом приводе ГРМ обратите внимание на ролики. Обычно они «живут» дольше самого ремня. Поэтому при первой его смене на эти детали могут и не обратить внимание. А ведь ролики могут люфтить, что приводит не только к появлению различных шумов, но и к послаблению ремня. От этого двигатель будет неустойчиво работать на холостых оборотах, появятся проблемы с запуском.
Сайлентблоки тоже проверяют очень редко, а зря. Если на автомобиле установлены низкопрофильные шины или размер колес, который не рекомендован производителем, то нагрузки на ходовую часть увеличиваются. Одними из первых от этого страдают «резинки». Они трескаются либо вообще проворачиваются. От этого автомобиль начинает «кушать» шины, а сейчас любые покрышки стоят дорого.
Наконец, проверьте лишний раз, как закреплена защита моторного отсека. Если зимой водитель частенько штурмовал сугробы, крепления могли ослабнуть. Это может сыграть злую шутку летом, когда скорости вырастут. Один или нескольких болтов может просто вылететь, и защита упадет на асфальт. А бывает и наоборот, когда болты закисают так, что при попытке их открутить они попросту ломаются.