Ремонт во дворе: можно ли найти грамотный выездной автосервис

Когда новый фильтр таки оказался в моих руках, я решил заняться починкой собственной машины самостоятельно — в сервисцентр она с пустым баком своим ходом вряд ли бы смогла попасть. К самостоятельной замене «расходника» я был готов полностью — имея кучу разных гаечных ключей, пшикалку «вэдэшки» (для борьбы со ржавой резьбой), налобный фонарь и прочее необходимое оборудование… Даже запасные шланги (вдруг старые и лопнут при демонтаже) — тоже были запасены.

Хоть машина у меня и рамная, с большим дорожным просветом, изначальная надежда обойтись без применения домкрата не сбылась: под задний мост, над которым располагается фильтр, моя тушка пролезать отказалась. Пришлось заморачиваться еще и козлами — чтобы не лезть под автомобиль, висящуй на одном только домкрате.

Поднял машину, заполз под нее, прицелился в ржавый фильтр лучом «налобника», от души облил WD-40 все болты хомута, удерживающие дырявый девайс на кузове и принялся деловито отковыривать от резиновых патрубков насметь заржавевшие хомутики. Через полчаса мучений под непрерывно сыпящейся прямо в лицо грязью с днища машины хомуты удалось победить и я взял в руки ключ-«трещетку», чтобы открутить болт, удерживающий фильтр в хомуте.