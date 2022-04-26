Почему категорически нельзя устанавливать спойлер на автомобиль

Спойлер на багажной крышке или на крыше над задним стеклом пришел в автоиндустрию из спорта. Именно здесь посредством установки спойлера решаются многие задачи по улучшению динамики, управляемости, торможения и, конечно же, устойчивости автомобиля на трассе. Идею тут же подхватил массовый сегмент гражданских автомобилей и те, кто на нем наживается — производители различных тюнинг-аксессуаров. Последние в рекламных проспектах и сопроводительных бумажках к своей продукции обещают улучшение всех показателей, включая экономию топлива. Однако на деле все гораздо печальнее.

Как правильно понял читатель, грамотно подобранный спойлер, помимо прижимной силы, действительно способен улучшить многие характеристики автомобиля. И ключевое слово здесь — грамотно. Теперь обратимся к той продукции, что лежит на прилавках любого магазина автозапчастей. Помимо того, что часть ее производится из низкосортного и к тому же, травмоопасного пластика, данные изделия никто и никогда не испытывал в аэродинамической трубе.

Посудите сами: какой подвальный кооператив с небольшим станком, льющим пластик или оргстекло, может позволить себе серьезные испытания своих спойлеров, да еще на всех моделях автомобилей, для которых его производят? Верно, никакой! Это бы существенно удорожало процесс производства. А значит, лепят «горбатого», подгоняя более-менее точно к месту крепления, и чтобы внешне смотрелось. Вот и вся наука. Такое и продать проще, чем карбон или алюминий. А уж чего этот спойлер улучшает или ухудшает — до этого никому дела нет. Расхлебывать все придется конечному потребителю. А уж поверьте, там есть чего хлебать.