Почему весной крайне опасно использовать остатки «незамерзайки» в стеклоомывателе

Ладно, зимой это вынужденная мера, приходится мириться с вредом для здоровья. Зачем же дышать гадостью еще и летом? Мало того, «незамерзайки», как правило, обладают сильным и тошнотворным запахом. Причем изопропаноловые в гораздо большей мере — по сравнению метаноловыми. По той простой причине, что первый сам по себе крайне вонюч. Опять же: не стоит нюхать эту дрянь еще и в теплое время года. Ну и, наконец, состав «зимней» омывающей жидкости плохо приспособлен для применения летом. Ведь в теплое время года на стекло летят несколько иные загрязнители, нежели зимой. Например, насекомые, частички размягченного солнцем битума с асфальта, пыльца растений.

Для их эффективного удаления требуются соответствующие ингредиенты в «омывайке». В «незамерзайке» их, как правило, нет, зато они применяются в специальных «летних» омывающих жидкостях. Таким образом мы приходим к выводу, что если деревья уже покрылись первыми листочками, а в бачке омывателя вашего авто плещется субстанция, рассчитанная на зимнее применение, не жадничайте, избавьтесь от нее. Просто однажды возьмите и непрерывной струей из форсунок вылейте всю зимнюю «омывайку» на лобовое стекло. Желательно сделать это где-нибудь на автомойке — чтобы она потом стекла не на землю, а попала в канализацию, а затем в очистные сооружения.