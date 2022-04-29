Почему весной крайне опасно использовать остатки «незамерзайки» в стеклоомывателе

Вполне себе типичная ситуация: в период весенней слякоти на дорогах, перемежающейся порой и заморозками, автовладелец приобретает канистру «незамерзайки» для омывателя лобового стекла. А потом резко наступает тепло, дороги просыхают и расход «стекломоя» резко падает. И вот, с почти полным бачком «зимней» омывающей жидкости, автомобиль вступает в теплый сезон, когда ее незамерзающие свойства никому не нужны. В результате автовладелец пользуется зимней стеклоомывающей жидкостью «не по сезону». Казалось бы: ерунда, «все так делают». На самом деле, не стоит столь легкомысленно относиться к остаткам «незамерзайки» в бачке.
Дело в том, что основу любой жидкости такого рода составляет либо изопропиловый, либо метиловый спирт. Изопропанол — в легальных омывайках, запрещенный метанол — в канистрах, которыми «барыжат» сомнительные личности на обочинах. И тот, и другой спирт — ядовиты. Метанол более опасен, изопропанол — менее. Поэтому, согласно официальной государственной идеологии, метиловый спирт запрещено использовать для изготовления стеклоомывающих жидкостей. Даже если по окончании зимнего периода в бачке остался менее опасный изопропанол, получается, что водитель все равно продолжает дышать его неполезными парами каждый раз, когда пользуется омывателем.
Ладно, зимой это вынужденная мера, приходится мириться с вредом для здоровья. Зачем же дышать гадостью еще и летом? Мало того, «незамерзайки», как правило, обладают сильным и тошнотворным запахом. Причем изопропаноловые в гораздо большей мере — по сравнению метаноловыми. По той простой причине, что первый сам по себе крайне вонюч. Опять же: не стоит нюхать эту дрянь еще и в теплое время года. Ну и, наконец, состав «зимней» омывающей жидкости плохо приспособлен для применения летом. Ведь в теплое время года на стекло летят несколько иные загрязнители, нежели зимой. Например, насекомые, частички размягченного солнцем битума с асфальта, пыльца растений.
Для их эффективного удаления требуются соответствующие ингредиенты в «омывайке». В «незамерзайке» их, как правило, нет, зато они применяются в специальных «летних» омывающих жидкостях. Таким образом мы приходим к выводу, что если деревья уже покрылись первыми листочками, а в бачке омывателя вашего авто плещется субстанция, рассчитанная на зимнее применение, не жадничайте, избавьтесь от нее. Просто однажды возьмите и непрерывной струей из форсунок вылейте всю зимнюю «омывайку» на лобовое стекло. Желательно сделать это где-нибудь на автомойке — чтобы она потом стекла не на землю, а попала в канализацию, а затем в очистные сооружения.