Почему весной водитель обязан заглядывать под дверные ручки своего авто

Автор этих строк как-то раз заглянул под ручки нескольких машин у себя во дворе. У всех имелись царапины, песок и сколы. В общем, проблема есть и ее надо решать, потому как кузовной ремонт нынче дорог.

На самом деле, вариантов остановить коррозию — масса. Кто-то ставит уплотнения под ручки дверей от других моделей. Например, на Opel Astra H подходят уплотнители от Chevrolet Cruse или Astra J. Иные автолюбители наклеивают в эти места антигравийную пленку, либо ограничиваются удалением ржавчины и локальной покраской места скола или потертости.

Бывает и так, что потеки ржавчины появляются под ручками дверей. Это сигнал, что коррозия уже идет и надо срочно ее убирать. Иначе, со временем получите сквозные дыры возле ручек. Сам потек можно убрать тряпкой, смоченной в растворителе. А затем все же снять ручку и удалить основную коррозию, обработать крепежные болты, которые тоже могут быть ржавыми.