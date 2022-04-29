Почему весной водитель обязан заглядывать под дверные ручки своего авто

Не секрет, что лакокрасочное покрытие автомобиля подвергается сильным воздействиям окружающей среды. Особенно это касается подержанных автомобилей. С годами на кузове появляются различные дефекты, сколы и царапины. Причем, если одни видны хорошо, то другие обнаружить довольно сложно.
Одной из проблемных зон на кузове становятся ручки дверей, ведь эти места постоянно подвергаются пескоструйке. А зимой еще и обильно смачиваются дорожными реагентами. К тому же, пластиковая ручка зачастую прикручена к двери без какого-либо уплотнителя и со временем пластик протирает краску до металла. Затем свое дело делает реагент, в результате чего на металле появляется коррозия. Про простые сколы умолчим: это — обычное дело.
Автор этих строк как-то раз заглянул под ручки нескольких машин у себя во дворе. У всех имелись царапины, песок и сколы. В общем, проблема есть и ее надо решать, потому как кузовной ремонт нынче дорог.
На самом деле, вариантов остановить коррозию — масса. Кто-то ставит уплотнения под ручки дверей от других моделей. Например, на Opel Astra H подходят уплотнители от Chevrolet Cruse или Astra J. Иные автолюбители наклеивают в эти места антигравийную пленку, либо ограничиваются удалением ржавчины и локальной покраской места скола или потертости.
Бывает и так, что потеки ржавчины появляются под ручками дверей. Это сигнал, что коррозия уже идет и надо срочно ее убирать. Иначе, со временем получите сквозные дыры возле ручек. Сам потек можно убрать тряпкой, смоченной в растворителе. А затем все же снять ручку и удалить основную коррозию, обработать крепежные болты, которые тоже могут быть ржавыми.