Что будет, если залить в мотор слишком вязкое масло

Чтобы разобраться, как влияет на работу силового агрегата слишком вязкое масло, для начала надо обратить внимание на так называемый стандарт SAE. Это обозначение класса вязкости всесезонных лубрикантов. Например, в обозначении класса 0W30 первая цифра говорит о вязкости при низких температурах, а вторая — при высоких.
Теперь пара слов о конструкции двигателей. Любой ДВС конструируют так, чтобы он стабильно функционировал при минимальной, а не максимальной рабочей вязкости масла. Объясняется это тем, что падение рабочего давления смазки критично для агрегата. Может начаться масляное голодание, двигатель начнет работать «на сухую», что в конечном итоге гарантирует поломку. А вот небольшое повышение вязкости и давления — почти безвредно. Да, оно приведет к небольшим изменениям рабочих характеристик, но не более того.
К тому же масляные каналы у всех моторов практически одинаковые. Ни один производитель не станет делать их слишком узкими, чтобы масло через них не прокачивалось. То же самое относится и к зазорам. Слишком маленькими они не будут.
Если говорить о больших пробегах на слишком вязком масле, то в теории возможно появление каких-либо проблем. Например, может раньше времени потребовать замены редукционный клапан масляного насоса, сам насос, либо фазорегуляторы. Но это происходит на очень больших пробегах и, повторимся, редко.
Поэтому ничего страшного в использовании слишком вязкой смазки нет. Все масла, что имеют классификацию SAE, можно использовать безбоязненно. Ни один автопроизводитель не станет делать двигатель, которому могло бы повредить более вязкое масло. Скорее, ему выгоднее сконструировать универсальный мотор, ведь он продает свою продукцию на разных рынках. Соответственно и условия эксплуатации в этих странах разные.
Вывод: даже если в мотор залили масло с индексом вязкости в два раза выше, чем рекомендует изготовитель, двигатель от этого не закипит и не сломается. Вреда будет не больше, чем от короткой поездки в мороз.
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