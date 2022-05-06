Что будет, если залить в мотор слишком вязкое масло

Чтобы разобраться, как влияет на работу силового агрегата слишком вязкое масло, для начала надо обратить внимание на так называемый стандарт SAE. Это обозначение класса вязкости всесезонных лубрикантов. Например, в обозначении класса 0W30 первая цифра говорит о вязкости при низких температурах, а вторая — при высоких.

Теперь пара слов о конструкции двигателей. Любой ДВС конструируют так, чтобы он стабильно функционировал при минимальной, а не максимальной рабочей вязкости масла. Объясняется это тем, что падение рабочего давления смазки критично для агрегата. Может начаться масляное голодание, двигатель начнет работать «на сухую», что в конечном итоге гарантирует поломку. А вот небольшое повышение вязкости и давления — почти безвредно. Да, оно приведет к небольшим изменениям рабочих характеристик, но не более того.

К тому же масляные каналы у всех моторов практически одинаковые. Ни один производитель не станет делать их слишком узкими, чтобы масло через них не прокачивалось. То же самое относится и к зазорам. Слишком маленькими они не будут.